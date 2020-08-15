Артём Лоскутов продал дубинопись «Беларусь» за 3 миллиона

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свою картину «Буларусь» на «Фейсбуке» за 3 миллиона рублей. Стартовая цена картины составляла 1 рубль. Картина ушла анонимному покупателю.



«50% будут отправлены белорусам», — написал художник у себя на странице.



Картина представляет собой красные полосы на белом полотне и напоминает флаг Белоруссии в 1991–1995 годах, который стал символом оппозиции в стране.

Ночью с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Белоруссии вышли на улицы с красно-белыми флагами, требуя остановить фальсификации на президентских выборах, по итогам которых официально ещё на один срок у власти остался Александр Лукашенко. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми. В течение двух суток в республике практически не работал интернет.