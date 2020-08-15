15 августа суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 73.22
eur 86.41
Тема дня5 самых богатых депутатов Новосибирска

Все новости

Все новости

Артём Лоскутов продал дубинопись «Беларусь» за 3 миллиона

Художник рассказал, что половина денег пойдет белорусам

2 663
62Обсудить

Поделиться

Краску на холст художник наносил резиновой дубинкой&nbsp;

Краску на холст художник наносил резиновой дубинкой 

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свою картину «Буларусь» на «Фейсбуке» за 3 миллиона рублей. Стартовая цена картины составляла 1 рубль. Картина ушла анонимному покупателю.

«50% будут отправлены белорусам», — написал художник у себя на странице.

Картина представляет собой красные полосы на белом полотне и напоминает флаг Белоруссии в 1991–1995 годах, который стал символом оппозиции в стране.

Ночью с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Белоруссии вышли на улицы с красно-белыми флагами, требуя остановить фальсификации на президентских выборах, по итогам которых официально ещё на один срок у власти остался Александр Лукашенко. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми. В течение двух суток в республике практически не работал интернет.

Картина выполнена в авторской технике художника «дубинопись», когда краска на холст наносится резиновой дубинкой.

«Дубинопись — это живопись, в которой инструментом для работы с краской служит полицейская дубинка. Есть желание отразить, зафиксировать её в подходящем образе», — объяснил Артём Лоскутов.

Видео: Артём Лоскутов

Первая картина в технике «дубинопись» появилась летом прошлого года. Тогда с помощью дубинки художник изобразил российский триколор. Картину купили за 55 555 рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Белоруссияискусствопротесты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (62)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!