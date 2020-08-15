Жёны новосибирских депутатов: кто из них зарабатывает больше всех?

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о своих доходах за 2019 год. Однако супруги некоторых из них зарабатывают куда больше своих мужей. Публикуем топ-3 самых богатых женщин из этого списка.

На первом месте расположилась жена члена комиссий по градостроительству и по городскому хозяйству Вячеслава Илюхина, заработавшая рекордные 115 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. В её собственности две квартиры 32 и 56 кв. м, парковочное место, два нежилых помещения, земельный участок и автомобиль Nissan Infiniti QX56.