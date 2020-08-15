Жёны новосибирских депутатов: кто из них зарабатывает больше всех?

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о своих доходах за 2019 год. Однако супруги некоторых из них зарабатывают куда больше своих мужей. Публикуем топ-3 самых богатых женщин из этого списка.
На первом месте расположилась жена члена комиссий по градостроительству и по городскому хозяйству Вячеслава Илюхина, заработавшая рекордные 115 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. В её собственности две квартиры 32 и 56 кв. м, парковочное место, два нежилых помещения, земельный участок и автомобиль Nissan Infiniti QX56.
Вторую строчку в этом списке занимает супруга председателя комиссии по городскому хозяйству, члена комиссии по муниципальной собственности Игоря Кудина с доходом 31 миллион рублей. Она владеет двумя земельными участками и жилым домом площадью 664 кв. м, а также автомобилем Lexus LX570.
Замыкает тройку самых богатых жён новосибирских депутатов супруга заместителя председателя комиссии по наказам избирателей, члена комиссии по градостроительству Кирилла Покровского с доходом почти 10 миллионов рублей. Она владеет двумя земельными участками, двумя объектами незавершённого строительства и автомобилем Mercedes-Benz AMG G 63.
Ранее о доходах отчитались три министра Новосибирской области, а также члены избиркома.