Богачи из горсовета: пять самых состоятельных депутатов Новосибирска

На втором месте расположился член партии «Единая Россия», заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский. Его доход составил почти 25 миллионов рублей, что на 50 миллионов меньше, чем в прошлом году (в 2018-м — 75,5 миллиона рублей). В его собственности имеется жилой дом площадью 389 квадратных метров, три земельных участка, баня, дачный дом и несколько нежилых помещений, частью которых он владеет в общей долевой собственности. Также он владеет автомобилем Range Rover и гидроциклом RXP.

Третье место среди самых обеспеченных депутатов занял Алексей Джулай, который заработал почти 22 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В его собственности две квартиры площадью по 124 квадратных метра каждая, 81 земельный участок, а также два помещения и одно здание. Кроме того, он владеет моторной лодкой и двумя автомобилями — Mitsubishi Lancer и КАМАЗом.

На четвёртом месте разместился ещё один член комиссии по муниципальной собственности и по градостроительству Михаил Ансимов. Его доход за 2019 год — 19,2 миллиона рублей. Он владеет земельным участком и жилым домом площадью 303 квадратных метра.