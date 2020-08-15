Богачи из горсовета: пять самых состоятельных депутатов Новосибирска

Власти опубликовали сведения о доходах депутатов горсовета Новосибирска, а также их жён за 2019 год. Мы публикуем, кто из них стал самым бедным, а кто — самым богатым.
В этом году первое место по доходам занял член партии КПРФ, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, член комиссии по градостроительству Сергей Кальченко. За год он заработал 65 миллионов рублей. В его распоряжении имеется квартира площадью 167 квадратных метров, три земельных участка в общей долевой собственности, а также больше 20 нежилых помещений также в общей долевой собственности. Кроме этого, он владеет автомобилем Range Rover Velar.
На втором месте расположился член партии «Единая Россия», заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский. Его доход составил почти 25 миллионов рублей, что на 50 миллионов меньше, чем в прошлом году (в 2018-м — 75,5 миллиона рублей). В его собственности имеется жилой дом площадью 389 квадратных метров, три земельных участка, баня, дачный дом и несколько нежилых помещений, частью которых он владеет в общей долевой собственности. Также он владеет автомобилем Range Rover и гидроциклом RXP.
Третье место среди самых обеспеченных депутатов занял Алексей Джулай, который заработал почти 22 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В его собственности две квартиры площадью по 124 квадратных метра каждая, 81 земельный участок, а также два помещения и одно здание. Кроме того, он владеет моторной лодкой и двумя автомобилями — Mitsubishi Lancer и КАМАЗом.
На четвёртом месте разместился ещё один член комиссии по муниципальной собственности и по градостроительству Михаил Ансимов. Его доход за 2019 год — 19,2 миллиона рублей. Он владеет земельным участком и жилым домом площадью 303 квадратных метра.
Замыкает пятёрку самых богатых депутатов председатель комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности Игорь Кудин с доходом в 19 миллионов. В его собственности находятся два административно-бытовых здания с пристройкой теплого перехода и демонстрационно-выставочным павильоном.
По традиции, как и в прошлых годах, единственным депутатом, который не заработал ни рубля, стала Наталья Пинус. Она владеет долей квартиры площадью 129,7 квадратных метра, а также Toyota Land Cruiser Prado и мотоциклом Honda Africa.
Самым бедным депутатом с годовым доходом всего
Второе место среди самых бедных депутатов занял заместитель председателя комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, член комиссии по местному самоуправлению Виктор Колпаков. За прошлый год он заработал 202 тысячи рублей. В совместной собственности у него есть квартира площадью 74 квадратных метра. Также он владеет автомобилем Range Rover и мотоциклом Kawasaki Ninja.
Замыкает тройку заместитель председателя комиссии по бюджету и налоговой политике, член комиссии по градостроительству Александр Родионов с доходом в 340 тысяч рублей. Он владеет квартирой площадью 113 квадратных метров и парковочным местом. Также у него в собственности есть снегоход.
Ранее о доходах отчитались три министра из Новосибирской области.