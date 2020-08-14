Скончалась певица Валентина Легкоступова

В Москве на 54-м году жизни скончалась певица, исполнительница хита «Ягода-малина», Валентина Легкоступова. Об этом в своем Instagram сообщила дочь певицы.

— Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память, — написала Анетта Бриль в социальной сети.