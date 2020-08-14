Скончалась певица Валентина Легкоступова

В Москве на 54-м году жизни скончалась певица, исполнительница хита «Ягода-малина», Валентина Легкоступова. Об этом в своем Instagram сообщила дочь певицы.
— Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память, — написала Анетта Бриль в социальной сети.
В начале этой недели стало известно, что Валентину Легкоступову нашли в Москве с пробитой головой. Певицу еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился ее муж Юрий Фирсов. Артистку госпитализировали с отеком мозга.
Изначально следователи полагали, что ее избил муж. Но когда эта версия не подтвердилась, появилась новая версия — Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.
Последние несколько дней певица находилась в коме.
Видео: MP3Nice / YouTube.com