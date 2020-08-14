14 августа пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 73.61
eur 87.04
Тема дняКого привьют от коронавируса в Новосибирске

Все новости

Все новости

Владимир Путин отчитался о доходах за прошлый год

По сравнению с 2019-м он заработал на миллион больше

1 195
70Обсудить

Поделиться

Владимир Путин отчитался о своих доходах в 2019 году. Декларация об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников администрации президента и членов их семей опубликована на сайте Кремля.

За 2019 год российский президент заработал 9,7 миллиона рублей. В пользовании Владимира Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место на 18 квадратов. Также в собственности главы государства находится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров. Из транспортных средств — две «Волги» ГАЗ 21М, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

За год движимое и недвижимое имущество президента не изменилось, а вот доходы немного подросли. Год назад Владимир Путин заработал 8,64 миллиона рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинденьгизарплатапрезидентчиновники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (70)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!