В центре Новосибирска заметили толпу ОМОНовцев — рассказываем, что происходит

Сегодня рейды проходят в Центральном и Калининском районах города.

В середине июля в Новосибирске также проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город». Однако ОМОН тогда не привлекали.

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