В центре Новосибирска заметили толпу ОМОНовцев — рассказываем, что происходит

Вечером в пятницу, 14 августа, в центре Новосибирска возле входа станции метро «Площадь Ленина» горожане заметили толпу полицейских и сотрудников ОМОНа.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сегодня в Новосибирске проводится рейд «Ночной город».
— Они будут осуществлять охрану общественного порядка. Сотрудники ходят по улицам, плюс ходили ещё по квартирам, раздавали листовки по профилактике преступлений IT-мошенничества, которые в последнее время у нас часто совершаются в отношении граждан, проводят профилактическую беседу. А так — да, до 2 часов ночи все сотрудники на улице работают. Граждане могут гулять спокойно. Рейд связан с тем, что необходимо усилить охрану общественного порядка, помочь гражданам чувствовать себя безопасно в своём городе. И, безусловно, это предупреждение и раскрытие преступлений, — рассказали в ведомстве.
Сегодня рейды проходят в Центральном и Калининском районах города.
В середине июля в Новосибирске также проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город». Однако ОМОН тогда не привлекали.
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