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В центре Новосибирска заметили толпу ОМОНовцев — рассказываем, что происходит

Они будут ходить по улицам вместе с полицией

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Сегодня в двух районах проходит рейд «Ночной город»

Сегодня в двух районах проходит рейд «Ночной город»

Вечером в пятницу, 14 августа, в центре Новосибирска возле входа станции метро «Площадь Ленина» горожане заметили толпу полицейских и сотрудников ОМОНа.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сегодня в Новосибирске проводится рейд «Ночной город».

— Они будут осуществлять охрану общественного порядка. Сотрудники ходят по улицам, плюс ходили ещё по квартирам, раздавали листовки по профилактике преступлений IT-мошенничества, которые в последнее время у нас часто совершаются в отношении граждан, проводят профилактическую беседу. А так — да, до 2 часов ночи все сотрудники на улице работают. Граждане могут гулять спокойно. Рейд связан с тем, что необходимо усилить охрану общественного порядка, помочь гражданам чувствовать себя безопасно в своём городе. И, безусловно, это предупреждение и раскрытие преступлений, — рассказали в ведомстве.

Сегодня рейды проходят в Центральном и Калининском районах города.

В середине июля в Новосибирске также проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город». Однако ОМОН тогда не привлекали.

У вас есть дополнительная информация о возможных причинах скопления полицейских на улицах Новосибирска? Сообщите дежурному журналисту в редакцию НГС: 8 (923) 157–00–00 (WhatsApp, Telegram).

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ОМОНночной городрейд
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