Министры отчитываются о доходах: смотрим, кто в Новосибирской области заработал больше остальных

Министры Новосибирской области начали отчитываться о своих доходах и имуществе за 2019 год. Несмотря на то, что срок подачи деклараций был продлён в этом году до 1 августа, корреспондент НГС нашёл опубликованные документы только у трёх региональных министров. Остальные министерства пока не раскрывают заработки своих руководителей.
48-летний министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина заработала в прошлом году 5,6 миллиона рублей. Никакой недвижимостью она официально не владеет, зато в пользовании у нее есть две квартиры (35 и 87 «квадратов»), в одной из которых она живет вместе с несовершеннолетним ребёнком. Наталья Омелёхина ездит на «Тойоте Лексус RX330».
46-летний министр финансов и налоговой политики Новосибирской области и зампредседателя правительства Виталий Голубенко задекларировал доход в 4,9 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у него есть квартира площадью 38 «квадратов», в общей — квартира площадью 60 «квадратов» (в ней он живёт с женой и ребёнком). Пользуется министр гаражным боксом (в документе нет данных о площади объекта) и ездит на автомобиле «Форд Куга». Его супруга заработала за год 585 тысяч рублей.
Министр экономического развития Лев Решетников задекларировал годовой доход в размере 3,39 миллиона рублей. В его индивидуальной собственности находится квартира площадью 41,5 «квадрата». Машины у Льва Решетникова нет, а вот у его супруги есть — «Мерседес Бенц CLA 200». Заработала она за год 50 тысяч рублей.
Добавим, что 35-летний Лев Решетников официально вступил в должность министра 8 июля 2020 года, до этого, с мая 2019 года, она исполнял обязанности министра экономразвития.
Также на этой неделе мы рассказывали, сколько заработали за год руководитель Новосибирского муниципального избиркома Тамара Краткая и председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Шилохвостов.
В апреле НГС узнал, какое имущество и доходы задекларировали депутаты Заксобрания Новосибирской области по итогам 2019 года. Как оказалось, у некоторых высокопоставленных лиц еcть недвижимость за рубежом.