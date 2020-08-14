Министры отчитываются о доходах: смотрим, кто в Новосибирской области заработал больше остальных

Министры Новосибирской области начали отчитываться о своих доходах и имуществе за 2019 год. Несмотря на то, что срок подачи деклараций был продлён в этом году до 1 августа, корреспондент НГС нашёл опубликованные документы только у трёх региональных министров. Остальные министерства пока не раскрывают заработки своих руководителей.



48-летний министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина заработала в прошлом году 5,6 миллиона рублей. Никакой недвижимостью она официально не владеет, зато в пользовании у нее есть две квартиры (35 и 87 «квадратов»), в одной из которых она живет вместе с несовершеннолетним ребёнком. Наталья Омелёхина ездит на «Тойоте Лексус RX330».