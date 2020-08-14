Александра Лукашенко официально объявили победителем выборов в Белоруссии

Белорусский ЦИК озвучил окончательные итоги выборов президента. По данным избиркома республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее избирательная комиссия Белоруссии опубликовала предварительные итоги выборов по отдельным регионам республики, где Лукашенко также получил подавляющее большинство голосов. В частности в Минске — 64,49% электората.
В то же время сегодня Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором сказала, что там, где комиссии «подсчитали голоса честно», ее поддержка достигала порой 90%.
— Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 79%. А в Новой Боровой — 90%, — заявила Тихановская, добавив, что белорусы «больше никогда не захотят жить с прежней властью».
Видео: Страна для жизни / YouTube
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Также соперница Лукашенко отметила, что люди должны защитить свой выбор, и призвала мэров городов пойти на диалог и согласовать мирные акции 15 и 16 числа.
Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии шестой день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.
К протестам и забастовкам присоединились ведущие предприятия республики: бастуют БелАЗ, Белгосфилармония, «Терразит», Лидский рынок, «Белмедпрепараты» и многие другие. Работники МАЗа потребовали от Лукашенко отпустить задержанных и уехать из страны.
Видео: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube
О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.