Уволился гендиректор новосибирской филармонии

Генеральный директор новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин объявил, что в эту пятницу, 14 августа, его последний рабочий день на этом посту. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
— Уважаемые друзья! Сегодня я покидаю пост руководителя нашей с вами любимой филармонии. Хочу высказать всем вам слова благодарности за ваше внимание к моим постам, посвящённым деятельности филармонии. Это было прекрасное и удивительное время. Время прекрасных проектов и знакомства с новыми талантливыми музыкантами, креативными менеджерами, прекрасными слушателями. От всей души желаю новосибирской филармонии только процветания, прекрасных творческих проектов и, конечно же, побед. Снимаю шляпу, дорогая филармония! Рад был с тобой познакомиться. Двигаемся дальше, — написал Бейбит Мухамедин.
В новосибирской филармонии не смогли сказать, кто заменит Мухамедина.
Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева категорически отказалась называть имя человека, который заменит Мухамедина на посту директора филармонии. Она заявила, что это не тайна, но назвать преемника министр готова только 17 августа в 11:00.
По данным источника НГС, директором филармонии станет Александр Бочарников, который работал заместителем руководителя Московского театра сатиры. Несколько лет назад Александр Бочарников работал заместителем директора театра «Глобус» Татьяны Людмилиной.
Несколько часов назад Александр Бочарников опубликовал пост в Facebook, в котором сообщает о том, что уходит из Московского театра сатиры.
Мухамедин Бейбит — генеральный директор Новосибирской филармонии с 2016 года. Он пришел на смену уволенной Татьяне Людмилиной, которая в августе 2020 года стала директором театра «Глобус». Ранее Мухамедин занимал должность директора Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ». Учреждение занимается организацией и проведением правительственных мероприятий, календарных и профессиональных праздников, торжественных церемоний награждения.
На прошлой неделе стало известно, что бывший директор театра «Глобус» и Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина вновь заняла свою должность — приказ подписала недавно назначенная министром культуры Наталья Ярославцева. Её увольнение из филармонии было скандальным. На встрече с журналистами Татьяна Людмилина обвинила бывшего на тот момент министром культуры Игоря Решетникова во лжи и сказала, что увольнение продиктовано личными неприязненными отношениями. Решетников объяснил, что признает заслуги Людмилиной, но вокруг руководителя филармонии «множество скандалов».