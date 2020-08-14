Уволился гендиректор новосибирской филармонии

В новосибирской филармонии не смогли сказать, кто заменит Мухамедина.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева категорически отказалась называть имя человека, который заменит Мухамедина на посту директора филармонии. Она заявила, что это не тайна, но назвать преемника министр готова только 17 августа в 11:00.

По данным источника НГС, директором филармонии станет Александр Бочарников, который работал заместителем руководителя Московского театра сатиры. Несколько лет назад Александр Бочарников работал заместителем директора театра «Глобус» Татьяны Людмилиной.

Несколько часов назад Александр Бочарников опубликовал пост в Facebook, в котором сообщает о том, что уходит из Московского театра сатиры.

Мухамедин Бейбит — генеральный директор Новосибирской филармонии с 2016 года. Он пришел на смену уволенной Татьяне Людмилиной, которая в августе 2020 года стала директором театра «Глобус». Ранее Мухамедин занимал должность директора Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ». Учреждение занимается организацией и проведением правительственных мероприятий, календарных и профессиональных праздников, торжественных церемоний награждения.