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За «Гигантом» у Димитровского моста разрешили построить 16-этажку

Дом возведут у залива рядом с лодочной станцией

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Небольшое административное здание станет основой для нового жилого комплекса

Небольшое административное здание станет основой для нового жилого комплекса

Компания «Сибстрой» получила разрешение на строительство 16-этажного жилого дома с подземным этажом на улице 2-я Шоссейная, за торговым центром «Гигант».

По документу, опубликованному на муниципальном портале, в новом доме будет 133 квартиры, больше всего запланировали построить 2-комнатных студий, но есть 4-комнатные и несколько 1-комнатных студий. Общая площадь квартир должна составить около 6,7 тысяч квадратных метров, ещё 1,8 тысячи запланировали для мест общего пользования.

Дом станет одним из этапов реконструкции территории, на которой в начале года сдали три административных здания. Разрешение на реконструкцию застройщик получил в июле, по нему компания «Сибстрой» планирует надстроить уже готовые здания.

Ещё один проект по реконструкции — территория на Чернышевском спуске, где в прошлом году построили корпуса торгово-развлекательного центра. Здесь компания «Альгеба» построит два жилых дома.

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