За «Гигантом» у Димитровского моста разрешили построить 16-этажку

Компания «Сибстрой» получила разрешение на строительство 16-этажного жилого дома с подземным этажом на улице 2-я Шоссейная, за торговым центром «Гигант».



По документу, опубликованному на муниципальном портале, в новом доме будет 133 квартиры, больше всего запланировали построить 2-комнатных студий, но есть 4-комнатные и несколько 1-комнатных студий. Общая площадь квартир должна составить около 6,7 тысяч квадратных метров, ещё 1,8 тысячи запланировали для мест общего пользования.



Дом станет одним из этапов реконструкции территории, на которой в начале года сдали три административных здания. Разрешение на реконструкцию застройщик получил в июле, по нему компания «Сибстрой» планирует надстроить уже готовые здания.

