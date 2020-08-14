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«Хотелось помочь человеку, но было слишком поздно»: на Шлюзе сгорел ПАЗик

Огонь охватил переднюю часть автобуса

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На место происшествия, помимо пожарных, приехали медики

На место происшествия, помимо пожарных, приехали медики

Утром в эту пятницу, 14 августа, на Шлюзе в Новосибирске сгорел ПАЗик.

— Из окна дома по улице Шлюзовая, 16 увидели белые клубы дыма, закралась мысль, что закипел двигатель у машины. Из-за березы не было видно, что случилось, но когда услышали мужской крик: «ПАЗик на газу, не подъезжайте!» — помчались вниз убирать с парковки машины. Когда спустилась, то увидела пламя, которое охватило переднюю часть автобуса. Хотелось помочь человеку, дать огнетушитель, но было уже слишком поздно: пламя очень быстро разгоралось. Спустя 2–5 минут как я вышла, прибыли пожарные, — рассказала жительница микрорайона Елена.

Как объяснил начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, автобус ехал на СТО:

— В районе Шлюзовой, 26 произошло самовозгорание. Скорее всего, коротнула проводка. Потушили быстро. В салоне никого не было. Никто не пострадал.

На тушении работали две машины&nbsp;

На тушении работали две машины 

В автобусе никого не было&nbsp;

В автобусе никого не было 

Вечером в воскресенье, 26 июля, в Заельцовском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». После аварии машина также загорелась.

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