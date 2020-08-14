Новосибирская сеть открыла кондитерскую в самом центре Москвы

Новосибирская сеть кондитерских Kuzina открыла в Москве своё 12-е по счету заведение. Впервые оно расположено в самом центре города, на Тверской.



Кондитерская «Кузина» заняла помещение в одном из исторических зданий на улице Тверская-Ямская, 18\1, известном, как здание газеты «Известия».

