Новосибирская сеть открыла кондитерскую в самом центре Москвы

Новосибирская сеть кондитерских Kuzina открыла в Москве своё 12-е по счету заведение. Впервые оно расположено в самом центре города, на Тверской.
Кондитерская «Кузина» заняла помещение в одном из исторических зданий на улице Тверская-Ямская, 18\1, известном, как здание газеты «Известия».
Как признает руководитель и совладелец сети Евгения Головкова, арендная плата в этом помещении почти втрое дороже, чем в среднем на тех площадках, которые сеть арендует в Москве.
— Мы рассматриваем открытие на Тверской как маркетинговый ход, так как жилая застройка тут не очень плотная, мы ожидаем бизнес поток и одновременно будем знакомить гостей с нашей продукцией, — пояснила Головкова.
Kuzina вышла на столичный рынок в 2015 году и с тех пор успела открыть здесь 11 точек и создать собственное производство. До сих пор, однако, все заведения сети располагались за пределами Садового кольца.
Kuzina — не единственная новосибирская ресторанная компания, которая активно развивается на столичном рынке. Денис Иванов в прошлом году также на Тверской открыл (в гостинице «Шератон») большой пивной ресторан. Кроме того, у его компании в Москве работает уже четыре точки сети KU и ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ.