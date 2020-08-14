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Новосибирская сеть открыла кондитерскую в самом центре Москвы

Помещение на главной улице столицы обошлось втрое дороже

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Кондитерская заняла место на одной из самых оживленных площадей столицы

Кондитерская заняла место на одной из самых оживленных площадей столицы

Новосибирская сеть кондитерских Kuzina открыла в Москве своё 12-е по счету заведение. Впервые оно расположено в самом центре города, на Тверской.

Кондитерская «Кузина» заняла помещение в одном из исторических зданий на улице Тверская-Ямская, 18\1, известном, как здание газеты «Известия».

Внутри новой кондитерской

Внутри новой кондитерской

Как признает руководитель и совладелец сети Евгения Головкова, арендная плата в этом помещении почти втрое дороже, чем в среднем на тех площадках, которые сеть арендует в Москве.

— Мы рассматриваем открытие на Тверской как маркетинговый ход, так как жилая застройка тут не очень плотная, мы ожидаем бизнес поток и одновременно будем знакомить гостей с нашей продукцией, — пояснила Головкова.

Kuzina вышла на столичный рынок в 2015 году и с тех пор успела открыть здесь 11 точек и создать собственное производство. До сих пор, однако, все заведения сети располагались за пределами Садового кольца.

Kuzina — не единственная новосибирская ресторанная компания, которая активно развивается на столичном рынке. Денис Иванов в прошлом году также на Тверской открыл (в гостинице «Шератон») большой пивной ресторан. Кроме того, у его компании в Москве работает уже четыре точки сети KU и ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ.

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Kuzinaновосибирский бизнес в Москве
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