Министр рассказал, кого в первую очередь привьют от коронавируса. В НСО таких 110 тысяч человек

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Таких людей, по данным Минздрава, в регионе около 110 тысяч.

Также министр добавил, что Новосибирская область уже давно прошла плато по коронавирусу, сейчас идет спад по выявлению заболевших.

Две недели назад, 30 июля, Константин Хальзов предполагал, «что мы находимся где-то на плато».

О том, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, Владимир Путин сообщил 11 августа . Он также заявил, то его дочь испытала её на себе. Ранее добровольцы рассказывали, как проходили испытания: некоторым из них потребовалась помощь психологов. Трое участников подробно рассказали о симптомах, которые появились у них во время тестирования вакцины.

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