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Министр рассказал, кого в первую очередь привьют от коронавируса. В НСО таких 110 тысяч человек

Регион прошел плато. Сейчас заболеваемость, по версии властей, идет на спад

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Количество заболевших новосибирцев резко сократилось. Если еще полторы-две недели назад каждые сутки выявляли по 100 и больше заболевших, то сейчас ежедневно заражаются около 60 человек

Количество заболевших новосибирцев резко сократилось. Если еще полторы-две недели назад каждые сутки выявляли по 100 и больше заболевших, то сейчас ежедневно заражаются около 60 человек

Новосибирск прошел плато по коронавирусу

Новосибирская область готова к использованию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Мы получили из Министерства здравоохранения РФ критерии, которым должна соответствовать территория, чтобы получать эту вакцину, хранить и обеспечить прививочную кампанию. Скорее всего, [в первую очередь] будут прививаться медицинские работники и сотрудники сферы образования. Более подробной информации до нас пока не довели, тем не менее подсчитано количество сотрудников двух этих сфер, — сообщил Константин Хальзов во время пятничного брифинга с журналистами.

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Таких людей, по данным Минздрава, в регионе около 110 тысяч.

Также министр добавил, что Новосибирская область уже давно прошла плато по коронавирусу, сейчас идет спад по выявлению заболевших.

Две недели назад, 30 июля, Константин Хальзов предполагал, «что мы находимся где-то на плато».

О том, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, Владимир Путин сообщил 11 августа. Он также заявил, то его дочь испытала её на себе. Ранее добровольцы рассказывали, как проходили испытания: некоторым из них потребовалась помощь психологов. Трое участников подробно рассказали о симптомах, которые появились у них во время тестирования вакцины.

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Константин ХальзовМинздравплатокоронавирус в Новосибирскевакцина от COVID-19
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