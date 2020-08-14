Многострадальный корпус больницы № 34 в Новосибирске всё-таки решили достроить

Власти переиграли планы и решили всё-таки достроить новый корпус больницы
— Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдёт в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также по первому и пятому этажам. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой, — сообщили в правительстве.
В бюджет уже заложили средства на достройку здания. За три года на строительство планируют направить около 550 миллионов рублей.
Корпус не могут возвести уже 30 лет — 10 лет назад из-за износа конструкций пришлось разобрать незаконченные три этажа.
В апреле 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что корпус городской клинической больницы