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Многострадальный корпус больницы № 34 в Новосибирске всё-таки решили достроить

Строительство здания не могут закончить уже 30 лет

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10 лет назад у недостроенного корпуса разобрали три этажа — конструкции к тому моменту были сильно изношены

10 лет назад у недостроенного корпуса разобрали три этажа — конструкции к тому моменту были сильно изношены

Власти переиграли планы и решили всё-таки достроить новый корпус больницы № 34 в Новосибирске, строительство которого стартовало еще в девяностые.

— Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдёт в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также по первому и пятому этажам. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой, — сообщили в правительстве.

В бюджет уже заложили средства на достройку здания. За три года на строительство планируют направить около 550 миллионов рублей.

Корпус не могут возвести уже 30 лет — 10 лет назад из-за износа конструкций пришлось разобрать незаконченные три этажа.

В апреле 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что корпус городской клинической больницы № 34 в Ленинском районе не вошёл в число приоритетных проектов, которые будут достроены в ближайшие 3 года.

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долгострой_больница № 34
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