Суд оправдал полицейского, ударившего новосибирца ногой в колено. Ему грозило до 10 лет тюрьмы

При этом, как сообщали ранее в ГУ МВД по Новосибирской области, Евгений Ширко после скандала и проверки был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По этой статье ему грозило от 3 до 10 лет тюрьмы.

По такой же статье сейчас расследуют уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД региона Сергея Штельмаха, который, по версии следствия, выдавал знакомым пропуски-вездеходы. А весной в суд передали дело в отношении бойца Росгвардии, который жестоко напал на прохожего. Его также судят по статье о превышении должностных полномочий.