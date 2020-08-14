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Суд оправдал полицейского, ударившего новосибирца ногой в колено. Ему грозило до 10 лет тюрьмы

В его поступке не нашли состава преступления

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Полицейский был уволен из МВД ещё в прошлом году

Полицейский был уволен из МВД ещё в прошлом году

Калининский районный суд Новосибирска оправдал полицейского Евгения Ширко, который в сентябре прошлого года ударил новосибирца ногой в колено.

— По версии органов предварительного расследования, 8 сентября 2019 года полицейский (водитель) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы вышел за пределы своих должностных полномочий, необоснованно применил в отношении потерпевшего насилие, нанеся ему удар правой ногой в область левого коленного сустава. 13 августа вынесен оправдательный приговор о превышении должностных полномочий, — говорится на сайте суда. — В совершении преступления оправдан за отсутствие в его действиях состава преступления.

При этом, как сообщали ранее в ГУ МВД по Новосибирской области, Евгений Ширко после скандала и проверки был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По этой статье ему грозило от 3 до 10 лет тюрьмы.

По такой же статье сейчас расследуют уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД региона Сергея Штельмаха, который, по версии следствия, выдавал знакомым пропуски-вездеходы. А весной в суд передали дело в отношении бойца Росгвардии, который жестоко напал на прохожего. Его также судят по статье о превышении должностных полномочий.

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полицияприговорсуд
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