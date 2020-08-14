Суд оправдал полицейского, ударившего новосибирца ногой в колено. Ему грозило до 10 лет тюрьмы

Калининский районный суд Новосибирска оправдал полицейского Евгения Ширко, который в сентябре прошлого года ударил новосибирца ногой в колено.
— По версии органов предварительного расследования, 8 сентября 2019 года полицейский (водитель) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы вышел за пределы своих должностных полномочий, необоснованно применил в отношении потерпевшего насилие, нанеся ему удар правой ногой в область левого коленного сустава. 13 августа вынесен оправдательный приговор о превышении должностных полномочий, — говорится на сайте суда. — В совершении преступления оправдан за отсутствие в его действиях состава преступления.
При этом, как сообщали ранее в ГУ МВД по Новосибирской области, Евгений Ширко после скандала и проверки был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По этой статье ему грозило от 3 до 10 лет тюрьмы.
По такой же статье сейчас расследуют уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД региона Сергея Штельмаха, который, по версии следствия, выдавал знакомым пропуски-вездеходы. А весной в суд передали дело в отношении бойца Росгвардии, который жестоко напал на прохожего. Его также судят по статье о превышении должностных полномочий.