В Новосибирске кинологу, которую покусала служебная собака, выплатят по суду более 70 тысяч рублей

Как сообщается на сайте районного суда, иск Оксаны Сысоевой был частично удовлетворен:



— С ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области взыскано в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей , расходы по оплате медицинских услуг в размере 3300 рублей .



Кинолог заявляла в своих исковых требованиях гораздо большие суммы — 250 тысяч рублей за моральный вред и 33 800 рублей в качестве компенсации за дорогостоящее лечение.



Суд также отмечает, что Оксана Сысоева всё ещё лечится.



Пока решение суда не вступило в законную силу.



В начале августа мы рассказывали о дачном конфликте в СНТ «Огонёк-1» под Новосибирском. Одного сильно покусала сторожевая собака, у другого — ссадины на лице от камней. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию. Подробности этой истории читайте здесь.