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В Новосибирске кинологу, которую покусала служебная собака, выплатят по суду более 70 тысяч рублей

Женщина, которая лечится уже восемь месяцев, просила больше — 250 тысяч рублей

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Пострадавшая до сих пор проходит курс лечения

Пострадавшая до сих пор проходит курс лечения

Октябрьский районный суд вынес решение по делу новосибирского кинолога Оксаны Сысоевой, которую в ноябре прошлого года покусала служебная овчарка. Женщина подала иск сразу к нескольким структурам — ИК № 9, Федеральной службе исполнения наказаний и ГУФСИН по Новосибирской области.

После нападения собаки у сибирячки были разорваны сухожилия и связки, в результате чего ей пришлось устанавливать аппарат Илизарова и перенести несколько операций на руке. Кинолог опасалась, что военно-врачебная комиссия может посчитать её негодной к дальнейшей службе, так как палец не восстановил свои функции.

Как сообщается на сайте районного суда, иск Оксаны Сысоевой был частично удовлетворен:

— С ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области взыскано в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей, расходы по оплате медицинских услуг в размере 3300 рублей.

Кинолог заявляла в своих исковых требованиях гораздо большие суммы — 250 тысяч рублей за моральный вред и 33 800 рублей в качестве компенсации за дорогостоящее лечение.

Суд также отмечает, что Оксана Сысоева всё ещё лечится.

Пока решение суда не вступило в законную силу.

В начале августа мы рассказывали о дачном конфликте в СНТ «Огонёк-1» под Новосибирском. Одного сильно покусала сторожевая собака, у другого — ссадины на лице от камней. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию. Подробности этой истории читайте здесь.

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