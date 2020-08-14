В Новосибирске кинологу, которую покусала служебная собака, выплатят по суду более 70 тысяч рублей

Октябрьский районный суд вынес решение по делу новосибирского кинолога Оксаны Сысоевой, которую в ноябре прошлого года покусала служебная овчарка. Женщина подала иск сразу к нескольким структурам —
После нападения собаки у сибирячки были разорваны сухожилия и связки, в результате чего ей пришлось устанавливать аппарат Илизарова и перенести несколько операций на руке. Кинолог опасалась, что военно-врачебная комиссия может посчитать её негодной к дальнейшей службе, так как палец не восстановил свои функции.
Как сообщается на сайте районного суда, иск Оксаны Сысоевой был частично удовлетворен:
— С ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области взыскано в счет компенсации морального вреда
Кинолог заявляла в своих исковых требованиях гораздо большие суммы —
Суд также отмечает, что Оксана Сысоева всё ещё лечится.
Пока решение суда не вступило в законную силу.
В начале августа мы рассказывали о дачном конфликте в СНТ «Огонёк-1» под Новосибирском. Одного сильно покусала сторожевая собака, у другого — ссадины на лице от камней. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию. Подробности этой истории читайте здесь.