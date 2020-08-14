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Журнал MAXIM выбрал самую горячую красотку года. Посмотрите на неё (в топ-10 засветилась и сибирячка)

Победительница попадёт на обложку октябрьского номера

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Корона на этот раз уедет в Великий Новгород

Корона на этот раз уедет в Великий Новгород

В Москве выбрали победительницу конкурса красоты Miss MAXIM. Десятка самых красивых и сексуальных девушек по версии читателей журнала предстала перед мужским жюри, среди членов которого были телеведущий Антон Комолов, комик Владимир Маркони и блогер Алексей Столяров.

За звание самой горячей девушки по версии журнала MAXIM в этом году соревновались Анастасия Соболевская (Курган), Октябрина Максимова (Великий Новгород), Мария Матияш (Москва), Яна Буценко (Владивосток), Карина Мелконян (Стокгольм), Мария Пещерская (Новосибирск), Лилия Гильмиярова (Уфа), Даника Данилевская (Москва), Екатерина Ильвес (Ярославль) и Юлия Филиппова (Санкт-Петербург).

Про сибирячку Марию Пещерскую мы уже рассказывали. Она воспитывает двух детей, в том числе 11-летнего сына с аутизмом. Посмотрите 10 горячих фото этой шикарной мамы из Новосибирска.

Финалистки&nbsp;Miss MAXIM 2020

Финалистки Miss MAXIM 2020

Обладательницей титула Miss MAXIM 2020 и короны стала Октябрина Максимова, ее фото ждите на обложке октябрьского номера журнала. Второе место и звание вице-мисс у Даники Данилевской, а на третьем месте оказалась Лилия Гильямирова.

Обычно на участницах конкурса меньше одежды

Обычно на участницах конкурса меньше одежды

Специальная номинация «Мисс Винный гид России» досталась Яне Буценко.

Специальную награду вручили красотке из Владивостока

Специальную награду вручили красотке из Владивостока

Miss MAXIM — ежегодный конкурс, который журнал MAXIM проводит с 2006 года. В нем принимают участие девушки из разных городов России, победительницами в разные годы становились красотки из Петербурга, Краснодара, Тюмени, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Шадринска и Вологды.

В этом году, помимо Марии Пещерской, от Новосибирска участвовали еще несколько девушек. Например, 24-летняя парикмахер Наталья Старченко (посмотрите на её фото). За победу боролась и 19-летняя красотка Светлана Гладких.

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