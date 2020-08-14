Журнал MAXIM выбрал самую горячую красотку года. Посмотрите на неё (в топ-10 засветилась и сибирячка)

В Москве выбрали победительницу конкурса красоты Miss MAXIM. Десятка самых красивых и сексуальных девушек по версии читателей журнала предстала перед мужским жюри, среди членов которого были телеведущий Антон Комолов, комик Владимир Маркони и блогер Алексей Столяров.



За звание самой горячей девушки по версии журнала MAXIM в этом году соревновались Анастасия Соболевская (Курган), Октябрина Максимова (Великий Новгород), Мария Матияш (Москва), Яна Буценко (Владивосток), Карина Мелконян (Стокгольм), Мария Пещерская (Новосибирск), Лилия Гильмиярова (Уфа), Даника Данилевская (Москва), Екатерина Ильвес (Ярославль) и Юлия Филиппова (Санкт-Петербург).

