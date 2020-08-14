Умер житель Бердска, на которого из окна упала девушка

В бердской больнице скончался мужчина, на которого накануне упала девушка с балкона шестого этажа. Инцидент произошёл на улице Микрорайон, 46а.



— От полученных травм мужчина скончался. В ближайшее время материалы будут переданы в Следственный отдел СКР по городу Бердск для проведения дальнейшей проверки, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Выпавшая девушка на данный момент жива, она с тяжелыми травмами находится в больнице.