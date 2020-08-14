Умер житель Бердска, на которого из окна упала девушка

Спасавший падающую девушку парень умер в реанимации Бердска
В бердской больнице скончался мужчина, на которого накануне упала девушка с балкона шестого этажа. Инцидент произошёл на улице Микрорайон, 46а.
— От полученных травм мужчина скончался. В ближайшее время материалы будут переданы в Следственный отдел СКР по городу Бердск для проведения дальнейшей проверки, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Выпавшая девушка на данный момент жива, она с тяжелыми травмами находится в больнице.
Если вам известны обстоятельства случившегося или вы знали кого-то из пострадавших, свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону
Подобная трагедия произошла в конце июля. Из окна дома на Первомайке выпал парень. Прохожие, обнаружившие тело, сначала подумали, что погибший — девушка. Такая путаница возникла из-за одежды молодого человека и длинных волос. Позже оказалось, что незадолго до этого в квартире проходила вечеринка — НГС выяснил обстоятельства трагедии.