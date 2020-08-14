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Умер житель Бердска, на которого из окна упала девушка

Мужчина, по словам очевидцев, пытался спасти выпавшую знакомую

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Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома

Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома

Спасавший падающую девушку парень умер в реанимации Бердска

В бердской больнице скончался мужчина, на которого накануне упала девушка с балкона шестого этажа. Инцидент произошёл на улице Микрорайон, 46а.

— От полученных травм мужчина скончался. В ближайшее время материалы будут переданы в Следственный отдел СКР по городу Бердск для проведения дальнейшей проверки, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Выпавшая девушка на данный момент жива, она с тяжелыми травмами находится в больнице.

Если вам известны обстоятельства случившегося или вы знали кого-то из пострадавших, свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону +7 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или по почте news@ngs.ru.

Подобная трагедия произошла в конце июля. Из окна дома на Первомайке выпал парень. Прохожие, обнаружившие тело, сначала подумали, что погибший — девушка. Такая путаница возникла из-за одежды молодого человека и длинных волос. Позже оказалось, что незадолго до этого в квартире проходила вечеринка — НГС выяснил обстоятельства трагедии.

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Бердскпадение из окна
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