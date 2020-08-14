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«Давайте они сами определятся»: Анатолий Локоть высказался о ситуации в Белоруссии

И рассказал, как обстоят дела на новосибирско-белорусском предприятии

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Ранее Локоть поздравил Лукашенко с победой на выборах

Ранее Локоть поздравил Лукашенко с победой на выборах

Мэр Новосибирска прокомментировал скандальные выборы в Беларуси

Новосибирско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» продолжает работу, несмотря на протесты и забастовки в Белоруссии. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. При этом он подчеркнул, что жители соседней республики должны сами разобраться в своей политической ситуации.

— Дадим возможность белорусам самим разобраться в том, что у них происходит внутри. Сейчас попытка каких-то комментариев, подсказок со стороны выглядит несолидно. Это братская республика, братский для нас народ, очень симпатичный народ. У нас всегда были устойчивые интеграционные связи, я уверен, что они и дальше будут развиваться. Что там внутри — как устроить свою власть, как устроить свой порядок, управление, — давайте они сами определятся. Это будет их решение прежде всего, — прокомментировал Локоть во время пресс-конференции.

Ранее, 11 августа, Анатолий Локоть поздравил Александра Лукашенко с победой в президентских выборах. Он пожелал ему здоровья, а белорусам — процветания.

Протесты в Белоруссии начались в начале этой недели. Люди возмущаются результатами голосования на президентских выборах, на которых Александр Лукашенко получил якобы около 80% голосов. На улицах Минска регулярно слышны взрывы и стрельба, а полиция задерживает протестующих. НГС разговаривал с бывшими сибиряками, которые сейчас находятся в Белоруссии: они рассказали, что там на самом деле происходит.

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Беларусьпротесты___Анатолий Локоть
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