«Давайте они сами определятся»: Анатолий Локоть высказался о ситуации в Белоруссии

Новосибирско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» продолжает работу, несмотря на протесты и забастовки в Белоруссии. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. При этом он подчеркнул, что жители соседней республики должны сами разобраться в своей политической ситуации.



— Дадим возможность белорусам самим разобраться в том, что у них происходит внутри. Сейчас попытка каких-то комментариев, подсказок со стороны выглядит несолидно. Это братская республика, братский для нас народ, очень симпатичный народ. У нас всегда были устойчивые интеграционные связи, я уверен, что они и дальше будут развиваться. Что там внутри — как устроить свою власть, как устроить свой порядок, управление, — давайте они сами определятся. Это будет их решение прежде всего, — прокомментировал Локоть во время пресс-конференции.