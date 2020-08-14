Водители встали в девятикилометровую пробку в районе Бердска

Пробка на Бердском шоссе растянулась на 9 километров
Утро пятницы, 14 августа, на Бердском шоссе началось с крупной пробки. Автомобилисты стоят от
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяжённость затора сейчас составляет почти
Как пишут водители в сообщениях в сервисе 2GIS, некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку по обочине, тем самым увеличивая затор.
Небольшая пробка есть и в обратном направлении: машины стоят от магазина «Гигант» на Бердском шоссе до остановки «Обское море».
Пробки на Бердском шоссе возникают и вечером: 11 августа здесь образовался затор протяжённостью