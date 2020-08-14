Водители встали в девятикилометровую пробку в районе Бердска

Утро пятницы, 14 августа, на Бердском шоссе началось с крупной пробки. Автомобилисты стоят от дома № 52 по улице Вокзальной в Бердске до остановки «Обское море» в Советском районе Новосибирска.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяжённость затора сейчас составляет почти 9 километров , уровень загруженности дорог — 4 балла .



Как пишут водители в сообщениях в сервисе 2GIS, некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку по обочине, тем самым увеличивая затор.



Небольшая пробка есть и в обратном направлении: машины стоят от магазина «Гигант» на Бердском шоссе до остановки «Обское море».

