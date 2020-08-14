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Водители встали в девятикилометровую пробку в районе Бердска

Движение парализовано в обоих направлениях

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Некоторые водители пытаются объехать затор по обочине

Некоторые водители пытаются объехать затор по обочине

Пробка на Бердском шоссе растянулась на 9 километров

Утро пятницы, 14 августа, на Бердском шоссе началось с крупной пробки. Автомобилисты стоят от дома № 52 по улице Вокзальной в Бердске до остановки «Обское море» в Советском районе Новосибирска.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяжённость затора сейчас составляет почти 9 километров, уровень загруженности дорог — 4 балла.

Как пишут водители в сообщениях в сервисе 2GIS, некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку по обочине, тем самым увеличивая затор.

Небольшая пробка есть и в обратном направлении: машины стоят от магазина «Гигант» на Бердском шоссе до остановки «Обское море».

Пробки на Бердском шоссе возникают и вечером: 11 августа здесь образовался затор протяжённостью 2 километра.

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БердскБердское шоссеПробка
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