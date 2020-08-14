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Почти 1500 домов в Новосибирске остались без горячей воды. Что случилось

Воды нет уже больше суток

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Большую часть домов отключили планово&nbsp;

Большую часть домов отключили планово 

Горячая вода пропала в 1436 домах Новосибирска ещё утром 13 августа. Такие данные приводит карта отключений Муниципального портала.

В большинстве домов — 1419 — воду отключили планово, несмотря на уже прошедшие опрессовки. Ещё в 17 домах — аварийно.

Отключения затронули Центральный, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Заельцовский, Калининский и Советский районы города.

Вода пока не подключена. Её обещают дать сегодня к часу дня.

Отключения затронули 7 районов города

Отключения затронули 7 районов города

Это не первый раз за лето, когда в Новосибирске отключают воду. Две недели назад более 4000 зданий остались без воды, газа и света.

До этого мы рассказывали, куда можно пожаловаться в Новосибирске, если после опрессовки так и не включили горячую воду. Мы подготовили инструкцию, которая поможет вам сберечь нервы.

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