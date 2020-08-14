В зоопарке показали, как выглядят детеныши одной из самых крошечных кошек в мире (они ржаво-рыжего цвета)

В Новосибирском зоопарке впервые родились ржавые котята
В Новосибирском зоопарке показали детенышей пары очень редких ржаво-рыжих кошек.
— Эти кошки содержатся у нас с 2019 года. Больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен. Ржаво-рыжие кошки довольно сложны в содержании, пугливы. Новосибирский зоопарк тщательно готовился к их получению и постарался создать все условия. Маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому, — рассказали в зоопарке.
28 июня у пары родились котята. Двое котят уже подросли.
— Самка показывает себя хорошей мамой. Первые недели мы семейство не беспокоили, и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Сейчас им уже полтора месяца. Ржаво-рыжая кошка — одна из самых маленьких кошек в мире. Вес взрослой особи не превышает
Посетители пока не могут вживую полюбоваться на котят, поэтому остаётся смотреть только на фотографии.
В начале недели Новосибирский зоопарк показал детенышей колонков — в этом году здесь родилось 16 малышей.
Недавно в зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей — они тоже очень смешные! Сейчас малыши уже выходят на прогулку. Посмотреть фото угрюмых манулят можно здесь.