В зоопарке показали, как выглядят детеныши одной из самых крошечных кошек в мире (они ржаво-рыжего цвета)

Посетители пока не могут вживую полюбоваться на котят, поэтому остаётся смотреть только на фотографии.



В начале недели Новосибирский зоопарк показал детенышей колонков — в этом году здесь родилось 16 малышей.



Недавно в зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей — они тоже очень смешные! Сейчас малыши уже выходят на прогулку. Посмотреть фото угрюмых манулят можно здесь.

