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В зоопарке показали, как выглядят детеныши одной из самых крошечных кошек в мире (они ржаво-рыжего цвета)

В России этот вид кошек есть только в новосибирском зоопарке

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Малыши родились 28 июня

Малыши родились 28 июня

В Новосибирском зоопарке впервые родились ржавые котята

В Новосибирском зоопарке показали детенышей пары очень редких ржаво-рыжих кошек.

— Эти кошки содержатся у нас с 2019 года. Больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен. Ржаво-рыжие кошки довольно сложны в содержании, пугливы. Новосибирский зоопарк тщательно готовился к их получению и постарался создать все условия. Маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому, — рассказали в зоопарке.

28 июня у пары родились котята. Двое котят уже подросли.

Котята этого вида очень маленькие

Котята этого вида очень маленькие

— Самка показывает себя хорошей мамой. Первые недели мы семейство не беспокоили, и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Сейчас им уже полтора месяца. Ржаво-рыжая кошка — одна из самых маленьких кошек в мире. Вес взрослой особи не превышает 1,5–1,6 кг. Соответственно и котята у этого вида тоже очень маленькие, — добавили в учреждении.

Так выглядит взрослая&nbsp;ржаво-рыжая кошка

Так выглядит взрослая ржаво-рыжая кошка

Посетители пока не могут вживую полюбоваться на котят, поэтому остаётся смотреть только на фотографии.

В начале недели Новосибирский зоопарк показал детенышей колонков — в этом году здесь родилось 16 малышей.

Недавно в зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей — они тоже очень смешные! Сейчас малыши уже выходят на прогулку. Посмотреть фото угрюмых манулят можно здесь.

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Новосибирский зоопаркдетеныши
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