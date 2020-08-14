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В Новосибирске два водителя устроили драку на дороге — один из них достал пистолет

Машины они бросили на встречной полосе

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Во время конфликта мужчины перегородили встречную полосу

Во время конфликта мужчины перегородили встречную полосу

Конфликт двух водителей произошёл около шести часов вечера 13 августа на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя в Новосибирске. Мужчины бросили машины на встречной полосе, после чего устроили перепалку. Вместе с ними из салонов автомобилей вышли пассажиры.

Очевидцы сняли конфликт на видео:

— В конце один из них достал пистолет, но не выстрелил, — рассказывает очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию не поступало заявлений об этом инциденте.

Один из последних дорожных конфликтов в Новосибирске произошел 30 июня на пересечении улиц Кирова и Никитина: водители «Газели» и эвакуатора затеяли драку тоже прямо на проезжей части.

Если вы знаете обстоятельства конфликта, были его участником или знаете кого-то из подравшихся, свяжитесь с редакцией по WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru.

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