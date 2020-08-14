«А че они все сухие у вас?»: Рита Дакота раскритиковала торт новосибирского кондитера в шоу на «Пятнице»

Три женщины из Новосибирска приняли участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Одна из них — Бегайым Кенжалиева — смогла выйти в финал, но не попала на следующий этап.
Выпуск программы показали в четверг, 13 июля. Участники представили жюри свои торты. 39-летняя Светлана Пантелеева приготовила медовик. Главный судья — Ренат Агзамов — отказался его пробовать из-за того, что участница сделала мрачное оформление. Двум другим членам жюри торт не понравился на вкус.
Светлана Колесникова из Новосибирска представила свой торт «Сибирячок», в состав которого входили сибирские продукты — облепиха и ряженка.
— Я за честность. Абсолютно хлебный бисквит. Облепиха сама по себе настолько ароматная ягода, благородная. Вот она бьёт в нос, как лекарство, но нет приятного десертно-тортового вкуса. Поэтому этот момент доработайте. Однозначно говорю — нет. Уверен, что чуть-чуть техники вам подтянуть — и равных вам не будет, — сказал Светлане ведущий.
Бегайым Кенжалиевой 44 года. Она родом из Киргизии, последние 10 лет живёт в Новосибирске. Участница представила жюри медовик.
— Я пропускаю в финал только сильных специалистов, которые могут бороться за звание народного кондитера страны, — с этими словами Ренат Агзамов пропустил сибирячку в финал.
На следующем этапе четыре участника приготовили торт по мотивам мультфильма «Аладдин». Работы вместе с ведущим оценивала певица Рита Дакота.
— А че они все сухие у вас? — сказала Рита про коржи торта Бегайым.
Ведущий отметил, что «в том месте, где есть сметана, очень нормально».
Несмотря на это, новосибирской участнице не удалось пройти в суперфинал: туда вышел кондитер из Барнаула Леонид.
Жители Новосибирска часто попадают в эфиры федеральных телеканалов. Например, в мае школьник из Новосибирска Артем Овчинников попал в эфир шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Парень по видеосвязи пообщался с ведущим передачи Иваном Ургантом и ответил на вопрос гостьи выпуска — блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.