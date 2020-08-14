«А че они все сухие у вас?»: Рита Дакота раскритиковала торт новосибирского кондитера в шоу на «Пятнице»

Три женщины из Новосибирска приняли участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Одна из них — Бегайым Кенжалиева — смогла выйти в финал, но не попала на следующий этап.

Выпуск программы показали в четверг, 13 июля. Участники представили жюри свои торты. 39-летняя Светлана Пантелеева приготовила медовик. Главный судья — Ренат Агзамов — отказался его пробовать из-за того, что участница сделала мрачное оформление. Двум другим членам жюри торт не понравился на вкус.



Светлана Колесникова из Новосибирска представила свой торт «Сибирячок», в состав которого входили сибирские продукты — облепиха и ряженка.

