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В НСО от коронавируса скончались три человека

Самому молодому было 63 года

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Общее число умерших в регионе составляет 306 человек

Общее число умерших в регионе составляет 306 человек

От коронавируса в Новосибирской области скончались еще три человека.

— Это мужчины в возрасте 63, 67 и 85 лет, — говорится в сообщении регионального оперштаба по ковиду.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 306 человек.

На этой неделе НГС рассказывал историю медсестры поликлиники № 16 Нины Затонских, которая умерла от ковида. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.

28 мая от коронавируса скончалась 57-летняя медсестра ГКБ № 34 Наталья Иволга. Через шесть дней оперштаб сообщил: «Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет». То, что это медработник, нигде не указывалось. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе. Друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный. Подробности — в материале НГС.

Ещё одна сибирячка Нина Савченко заразилась коронавирусом от мужа: его госпитализировали в инфекционную больницу, а она попала в госпиталь на базе больницы № 25. Там пенсионерке стало хуже — она уехала с ещё большим поражением лёгких, чем поступила. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с выздоровевшей женщиной об ужасах, которые ей пришлось пережить, и о том, как она чувствует себя сейчас.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

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больницыкоронавирус в Новосибирске
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