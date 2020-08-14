В НСО от коронавируса скончались три человека

От коронавируса в Новосибирской области скончались еще три человека.

— Это мужчины в возрасте 63, 67 и 85 лет, — говорится в сообщении регионального оперштаба по ковиду.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 306 человек.

На этой неделе НГС рассказывал историю медсестры поликлиники № 16 Нины Затонских, которая умерла от ковида. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.