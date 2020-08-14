В НСО от коронавируса скончались три человека

От коронавируса в Новосибирской области скончались еще три человека.
— Это мужчины в возрасте 63, 67 и 85 лет, — говорится в сообщении регионального оперштаба по ковиду.
Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 306 человек.
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