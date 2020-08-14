В Новосибирской области ковид подтвердился у 67 жителей

У 67 жителей Новосибирской области за последние сутки выявили коронавирус.

— По данным оперативного штаба, на утро 14 августа в регионе зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+67 за последние сутки), в том числе инфицированы 618 детей. 9085 пациентов выписаны с выздоровлением (+163 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по COVID-19 в регионе за 14 августа.

В больницах находятся 1094 человека с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. 52 пациента лежат в реанимации, из них 6 — на искусственной вентиляции лёгких.