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В Новосибирской области ковид подтвердился у 67 жителей

Всего в регионе заболели 10 тысяч 518 человек

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Всего в регионе протестировали&nbsp;362 тысячи 216 человек

Всего в регионе протестировали 362 тысячи 216 человек

У 67 жителей Новосибирской области за последние сутки выявили коронавирус.

— По данным оперативного штаба, на утро 14 августа в регионе зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+67 за последние сутки), в том числе инфицированы 618 детей. 9085 пациентов выписаны с выздоровлением (+163 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по COVID-19 в регионе за 14 августа.

В больницах находятся 1094 человека с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. 52 пациента лежат в реанимации, из них 6 — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 617 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 362 216 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Восстановление после перенесенного ковида может занять три месяца. По мнению ВОЗ, у выздоровевшего могут возникнуть одышка, нарушения голосовой функции, проблемы с глотанием, а также памятью и вниманием. В методичке ВОЗ перечислены способы восстановиться после болезни.

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