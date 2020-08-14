В Новосибирске автомобиль переехал мужчину, который лежал на дороге

Ночью 13 августа в Ленинском районе грузовой фургон совершил наезд на мужчину, лежавшего на дороге.



— В 23 часа 50 минут в Ленинском районе водитель 1979 года рождения на автомобиле «Вольво» (грузовой фургон) двигался по улице Петухова со стороны улицы Учхозовской в сторону улицы Хилокской. У дома на улице Учхозовской, 7а совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части дороги, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На вид пострадавшему было 30–35 лет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.