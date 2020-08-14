14 августа пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 73.61
eur 87.04

Все новости

Все новости

В Новосибирске автомобиль переехал мужчину, который лежал на дороге

Пострадавший, которому было около 30 лет, погиб

7 121
34Обсудить

Поделиться

Трагедия произошла поздно ночью

Трагедия произошла поздно ночью

Ночью 13 августа в Ленинском районе грузовой фургон совершил наезд на мужчину, лежавшего на дороге.

— В 23 часа 50 минут в Ленинском районе водитель 1979 года рождения на автомобиле «Вольво» (грузовой фургон) двигался по улице Петухова со стороны улицы Учхозовской в сторону улицы Хилокской. У дома на улице Учхозовской, 7а совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части дороги, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На вид пострадавшему было 30–35 лет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, вы знаете, кем был погибший, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Ещё одно смертельное ДТП произошло вчера в Октябрьском районе. В нём погибла женщина 1963 года рождения.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПЛенинский районаварияпогибший
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!