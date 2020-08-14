Глава МВД Белоруссии извинился перед избитыми на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые люди получили от силовиков на протестах в Минске и других городах республики. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала ОНТ.

— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — сказал Караев.