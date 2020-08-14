Глава МВД Белоруссии извинился перед избитыми на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые люди получили от силовиков на протестах в Минске и других городах республики. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала ОНТ.
— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — сказал Караев.
Глава МВД добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать». Он также попросил с пониманием отнестись к сотрудникам силовых ведомств, отметив, что «за трое суток было совершено одиннадцать сознательных наездов на правоохранителей».
— По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих! — сказал министр.
По словам Караева, задержанных в ходе протестов «отпускали под честное слово». Говоря о журналистах, которых также задерживали во время акций, Караев отметил, что всегда был против любого насилия по отношению к сотрудникам СМИ. Он потребовал выпускать корреспондентов из изоляторов в первую очередь, а самих представителей прессы попросил «не лезть в самое пекло».
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после первого оглашения предварительных официальных итогов выборов главы государства. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — менее 10%.
О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.
Между тем сегодня белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов.
13 августа к бессрочной забастовке присоединились сотрудники крупнейших предприятий республики. Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов и других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азота».