В Октябрьском районе женщина попала под колёса автомобиля

Вечером в четверг, 13 августа, стало известно, что в Октябрьском районе автомобиль сбил женщину. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте».

Дежурный службы 112 подтвердил факт происшествия:



— В 21:49 пришло первое сообщение о том, что на улице Большевистской, 175/6 сбили женщину, она истекает кровью.



По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», от удара об автомобиль у пострадавшей слетела обувь, а у машины лопнуло лобовое стекло. Подписчики группы сообщили, что на вид пострадавшей около 45–55 лет. В момент аварии женщина якобы переходила дорогу в неположенном месте. Её уже увезли на скорой.