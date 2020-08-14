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В Октябрьском районе женщина попала под колёса автомобиля

По словам очевидцев, до приезда скорой пострадавшая истекала кровью

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От удара у автомобиля лопнуло лобовое стекло

От удара у автомобиля лопнуло лобовое стекло

Вечером в четверг, 13 августа, стало известно, что в Октябрьском районе автомобиль сбил женщину. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте».

Дежурный службы 112 подтвердил факт происшествия:

— В 21:49 пришло первое сообщение о том, что на улице Большевистской, 175/6 сбили женщину, она истекает кровью.

По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», от удара об автомобиль у пострадавшей слетела обувь, а у машины лопнуло лобовое стекло. Подписчики группы сообщили, что на вид пострадавшей около 45–55 лет. В момент аварии женщина якобы переходила дорогу в неположенном месте. Её уже увезли на скорой.

Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить информацию в ГИБДД о подробностях произошедшего.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8-923-157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Днем 12 августа в Бердске на Первомайской улице КАМАЗ насмерть сбил женщину.

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ДТПОктябрьский районсбили пешехода
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