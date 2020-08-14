В Октябрьском районе женщина попала под колёса автомобиля

Вечером в четверг, 13 августа, стало известно, что в Октябрьском районе автомобиль сбил женщину. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте».
Дежурный службы 112 подтвердил факт происшествия:
— В 21:49 пришло первое сообщение о том, что на улице Большевистской, 175/6 сбили женщину, она истекает кровью.
По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», от удара об автомобиль у пострадавшей слетела обувь, а у машины лопнуло лобовое стекло. Подписчики группы сообщили, что на вид пострадавшей около 45–55 лет. В момент аварии женщина якобы переходила дорогу в неположенном месте. Её уже увезли на скорой.
Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить информацию в ГИБДД о подробностях произошедшего.
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