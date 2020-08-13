Метеорологи зафиксировали превышение опасного газа с резким запахом в нескольких районах Новосибирска

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало высокий уровень загрязнения воздуха в нескольких районах Новосибирска.

По данным ведомства, 12 и 13 августа в нескольких районах города была превышена предельно допустимая концентрация формальдегида: в Центральном и Железнодорожном районах — в 1,5 раза, в Кировском районе — в 1,3 раза. Формальдегид — органическое соединение, бесцветный газ с резким неприятным запахом. В больших концентрациях он может быть ядовит.