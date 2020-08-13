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Метеорологи зафиксировали превышение опасного газа с резким запахом в нескольких районах Новосибирска

Кое-где также обнаружили предельно допустимое количество пыли

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Превышение ПДК формальдегида зафиксировано сразу в трех районах

Превышение ПДК формальдегида зафиксировано сразу в трех районах

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало высокий уровень загрязнения воздуха в нескольких районах Новосибирска.

По данным ведомства, 12 и 13 августа в нескольких районах города была превышена предельно допустимая концентрация формальдегида: в Центральном и Железнодорожном районах — в 1,5 раза, в Кировском районе — в 1,3 раза. Формальдегид — органическое соединение, бесцветный газ с резким неприятным запахом. В больших концентрациях он может быть ядовит.

Также в нескольких районах города было обнаружено большое количество пыли&nbsp;

Также в нескольких районах города было обнаружено большое количество пыли 

Ведомство выпустило прогноз об уровне загрязнения в Новосибирске на 14 августа:

— 14 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

Из-за пожара на свалке в районе Хилокского рынка ухудшилось качество воздуха в Новосибирске. Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован на ОбьГЭСе — на улице Красноуфимской.

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