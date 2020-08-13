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«Машины раскидало в стороны»: под Новосибирском столкнулись ВАЗ-2114 и «Хонда»

По предварительной информации, в аварии никто не погиб

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На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС&nbsp;

На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС 

Вечером в четверг, 13 августа, в Новосибирской области произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2114 и Honda CR-V. Информацию об этом опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении «АСТ-54» говорилось, что авария произошла на трассе 50К-19Р — от удара кузов ВАЗа оказался уничтожен, а Honda выбросило с дороги в кювет. Также очевидцы рассказали о третьем участнике — хэтчбеке Toyota, водитель которой, уходя от аварии, остался без стойки.

— Я ехал третий. Видел только, как машины раскидало в стороны. Кто виноват — сказать тоже не могу. Сразу после столкновения подошёл к водителю ВАЗ-2114. Водительская дверь была заблокирована. Через пассажирскую переднюю дверь достали водителя. Он был в сознании. Я был там минут 15, — рассказал очевидец ДТП Георгий. — Я подходил к «Хонде». Сильно не разбирался, кто был за рулём, но аккумулятор отсоединял полный мужчина без видимых повреждений — похоже, он и водитель. Пассажирка в «Хонде» была женщина преклонного возраста.

Также мужчина сказал, что все участники аварии были живы.

В отделе пропаганды областного ГИБДД сообщили, что пока подробной информации об обстоятельствах аварии нет. По предварительной информации, ДТП обошлось без погибших.

8 августа под Новосибирском грузовик врезался в «Мазду», погибли трое взрослых и шестилетний ребёнок. Ещё двух пассажиров легковушки увезли в больницу. Как удалось выяснить, погибшая семья жила в Купино.

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