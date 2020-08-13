Крупнейшие заводы Белоруссии объявили бессрочную забастовку

О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.

На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.

Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.

Между тем сегодня белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов.

