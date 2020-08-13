«Что-то с путями»: несколько машин пробили колёса у Коммунального моста

Вечером в четверг, 13 августа, жители Новосибирска пожаловались на трамвайные пути рядом с Коммунальным мостом — несколько машин здесь повредили колёса.



— При движении по Восходу на пересечении с Зыряновской стоят четыре автомобиля с пробитыми колесами. Там что-то с путями. Белая Skoda справа стоит, — пожаловался новосибирец Максим.

Также мужчина рассказал, что рядом с поворотом на Коммунальный мост со стороны Зыряновской улицы припаркованы ещё три поврежденных автомобиля. Однако на камере их не видно.