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«Что-то с путями»: несколько машин пробили колёса у Коммунального моста

На проблемном перекрёстке образовалась пробка

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На камере видно, как справа у обочины остановились две машины — белая и чёрная. Белый автомобиль стоял здесь ещё до 18:40&nbsp;

На камере видно, как справа у обочины остановились две машины — белая и чёрная. Белый автомобиль стоял здесь ещё до 18:40 

Вечером в четверг, 13 августа, жители Новосибирска пожаловались на трамвайные пути рядом с Коммунальным мостом — несколько машин здесь повредили колёса.

— При движении по Восходу на пересечении с Зыряновской стоят четыре автомобиля с пробитыми колесами. Там что-то с путями. Белая Skoda справа стоит, — пожаловался новосибирец Максим.

Также мужчина рассказал, что рядом с поворотом на Коммунальный мост со стороны Зыряновской улицы припаркованы ещё три поврежденных автомобиля. Однако на камере их не видно.

Сейчас в этом месте образовалась серьезная пробка

Сейчас в этом месте образовалась серьезная пробка

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.

Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Минувшей зимой новосибирцы массово жаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места. Несколько автомобилей повредили колеса и диски.

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Коммунальный мостпробили колеса
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