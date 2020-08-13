«Что-то с путями»: несколько машин пробили колёса у Коммунального моста

Вечером в четверг, 13 августа, жители Новосибирска пожаловались на трамвайные пути рядом с Коммунальным мостом — несколько машин здесь повредили колёса.
— При движении по Восходу на пересечении с Зыряновской стоят четыре автомобиля с пробитыми колесами. Там что-то с путями. Белая Skoda справа стоит, — пожаловался новосибирец Максим.
Также мужчина рассказал, что рядом с поворотом на Коммунальный мост со стороны Зыряновской улицы припаркованы ещё три поврежденных автомобиля. Однако на камере их не видно.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.
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Минувшей зимой новосибирцы массово жаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места. Несколько автомобилей повредили колеса и диски.