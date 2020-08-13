Изучаем доходы сотрудников избиркома: кто заработал 3 млн рублей, а кто ездит на бюджетной «КИА Венга»

Её заместитель Андрей Голомазов отчитался о годовом доходе в размере 2,03 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у него два земельных участка общей площадью более 1100 квадратных метров, квартира (62 «квадрата») и автомобиль «Рено Колеос». В совместной собственности у него три квартиры — 44, 54 и 38 «квадратов». Его супруга заработала за год 288 тысяч рублей. На неё записаны четыре квартиры — всеми ими, согласно документу, она владеет в общей совместной и долевой собственности.

Секретарь председателя Татьяна Гладилина заработала за год 1,79 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у неё квартира площадью 51 «квадрат», в общей долевой — ещё одна квартира на 65 «квадратов». Также в пользовании у неё находится небольшой жилой дом (16 «квадратов») и два земельных участка (600 и 1480 «квадратов»). Ездит Татьяна Гладилина на автомобиле «КИА Венга». У её супруга годовой доход куда скромнее — 117 тысяч рублей. В индивидуальной собственности у него те самые земельные участки (600 и 1480 квадратных метров), жилой дом (16 «квадратов»), гараж (29 «квадратов»), в общей долевой — квартира на 65 «квадратов».