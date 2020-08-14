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Диетолог рассказала, почему нельзя давать соки детям

И кому еще они противопоказаны

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Лучший источник жидкости для ребенка — это вода

Лучший источник жидкости для ребенка — это вода

Лучший источник жидкости как для ребенка, так и для взрослого — это вода, а вот давать детям (в том числе школьникам) сок оказалось вредно.

— Теоретически соки могут быть использованы для детского питания, но мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, имеют высокий гликемический индекс, повышают аппетит. Сладкий вкус соков может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий и отказу от несладкой пищи (овощного пюре, каш без сахара), — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — В рекомендациях ВОЗ по прикорму нет фруктовых соков, в 7–12 месяцев значатся «рубленые сырые фрукты и овощи (например, банан, дыня, помидор)».

Ирина Бородина — кандидат наук, терапевт 1-й категории, окончила Уральскую государственную медицинскую академию, в профессии с 2013 года.

Из-за соков ребенок может отказаться от несладкой еды

Из-за соков ребенок может отказаться от несладкой еды

Соков без сахара не бывает, потому что в любом фрукте содержится фруктоза, а это моносахарид. Кроме того, известно, что употребление большого количества грейпфрутового сока может нарушить сердечный ритм, а клюквенный сок способствует разжижению крови. Но это далеко не все противопоказания.

— Соки из зелени противопоказаны людям, принимающим антикоагулянты; апельсиновый, яблочный, лимонные соки противопоказаны при язвенной болезни желудка. Так называемые «фреши» противопоказаны при заболеваниях поджелудочной железы. Увлекаться соками не рекомендуется при сахарном диабете, аллергических заболеваниях, кариесе, избыточном весе, — перечисляет Ирина Бородина.

Каким популярным мифам о соках мы всё ещё верим и почему не стоит доверять всем надписям на упаковках, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».

А вы даёте своим детям сок?

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