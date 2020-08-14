Диетолог рассказала, почему нельзя давать соки детям

Лучший источник жидкости как для ребенка, так и для взрослого — это вода, а вот давать детям (в том числе школьникам) сок оказалось вредно.

— Теоретически соки могут быть использованы для детского питания, но мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, имеют высокий гликемический индекс, повышают аппетит. Сладкий вкус соков может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий и отказу от несладкой пищи (овощного пюре, каш без сахара), — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — В рекомендациях ВОЗ по прикорму нет фруктовых соков, в 7–12 месяцев значатся «рубленые сырые фрукты и овощи (например, банан, дыня, помидор)».