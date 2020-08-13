После пропажи 16-летней пациентки новосибирской больницы возбудили уголовное дело

Приметы Александры: рост 168 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза.



Если вы располагаете информацией о месте нахождения девочки или об обстоятельствах её исчезновения, то сообщите об этом по телефону 8 (383) 203–57–39 или 02 (102 с мобильного).



Также в Новосибирске больше месяца ищут подростка Олега Иванова. 14-летний мальчик пропал 1 июля во время прогулки. У него аутизм, слабо развита речь, он боится людей и не ориентируется на местности. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение.