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Тема дняКак силовики обыскивали суды и больницы

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После пропажи 16-летней пациентки новосибирской больницы возбудили уголовное дело

Александра Роговская пропала больше месяца назад

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Девочка сама ушла из больницы в Октябрьском районе

Девочка сама ушла из больницы в Октябрьском районе

В Новосибирске завели уголовное дело по факту исчезновения 16-летней Александры Роговской из Кемеровской области. Девочка может находиться в нашем городе.

— 19 июня она самовольно покинула территорию больницы СМП № 2 в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Приметы Александры: рост 168 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Если вы располагаете информацией о месте нахождения девочки или об обстоятельствах её исчезновения, то сообщите об этом по телефону 8 (383) 203–57–39 или 02 (102 с мобильного).

Также в Новосибирске больше месяца ищут подростка Олега Иванова. 14-летний мальчик пропал 1 июля во время прогулки. У него аутизм, слабо развита речь, он боится людей и не ориентируется на местности. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение.

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