Жара отменяется. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области не поднимется выше
До 16 августа синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер силой 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.
— Над нами располагается циклон и постоянно развивается мощная кучевая облачность, которая даёт грозовые и ливневые дожди. Циклон малоподвижный, смещается медленно, — объясняет начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ночные температуры в ближайшие двое суток составят
Накануне вечером, 13 августа, на правом берегу в Новосибирске выпал крупный град. Он шел меньше пяти минут, но был очень сильным.