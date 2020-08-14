Жара отменяется. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области не поднимется выше +23 градусов . При этом до воскресенья будет дождливо.



До 16 августа синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер силой 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

— Над нами располагается циклон и постоянно развивается мощная кучевая облачность, которая даёт грозовые и ливневые дожди. Циклон малоподвижный, смещается медленно, — объясняет начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.