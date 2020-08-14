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Жара отменяется. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

Синоптики рассказали, зальет ли регион дождями

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На выходных в Новосибирске не будет сильной жары

На выходных в Новосибирске не будет сильной жары

В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области не поднимется выше +23 градусов. При этом до воскресенья будет дождливо.

До 16 августа синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер силой 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

— Над нами располагается циклон и постоянно развивается мощная кучевая облачность, которая даёт грозовые и ливневые дожди. Циклон малоподвижный, смещается медленно, — объясняет начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночные температуры в ближайшие двое суток составят +14... +15 градусов, дневные — +22... +23 градуса. В пятницу и субботу возможны кратковременные грозовые дожди.

Накануне вечером, 13 августа, на правом берегу в Новосибирске выпал крупный град. Он шел меньше пяти минут, но был очень сильным.

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дождьпогодасиноптики
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