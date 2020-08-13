Белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала предварительные данные по итогам президентских выборов в Минске. По данным избиркома республики, 64,49% столичного электората проголосовали за Александра Лукашенко. Его соперницу, Светлану Тихановскую, поддержали 14,92% избирателей.
На сайте ЦИК также опубликовали разбивку итогов голосования по всем регионам республики, и везде Лукашенко лидирует с серьезным отрывом. Например, по данным комиссии, в Могилевской области за него проголосовали 88,06% избирателей, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%.
Светлане Тихановской, опять же по версии ЦИК Белоруссии, в Гродненской области свои голоса отдали 13,81% избирателей, в Минской — 11,81%, в Брестской — 10,33%, в Витебской — 9,18%, в Гомельской — 5,98%, в Могилевской — 4,73%.
В Белоруссии пятый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — менее 10%.
Сегодня к протестам и забастовкам присоединились ведущие предприятия республики: бастуют БелАЗ, Белгосфилармония, «Терразит», Лидский рынок, «Белмедпрепараты».
О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.