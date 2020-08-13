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На правом берегу Новосибирска выпал крупный град

Сразу после него пошел сильный дождь

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Град был кратковременным, но сильным

Град был кратковременным, но сильным

Сильный град обрушился на Новосибирск сегодня, 13 августа, во второй половине дня. Град шел не больше пяти минут, после чего заморосил мелкий дождь.

— Градины были примерно с ноготь взрослого человека, довольно крупные, — рассказал читатель НГС Иван, проживающий в Заельцовском районе.

Видео: Иван, читатель НГС

До левого берега, по словам горожан, непогода пока не добралась.

О том, что Новосибирск ждет неделя дождей, гроз и похолодания, накануне предупреждали синоптики.

— На наши районы с Южного Урала очень медленно смещается циклон в восточном направлении. Будет возникать облачность, прогрева уже такого не будет. Температура начнет понижаться, — рассказывала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Вы тоже успели снять град? Или у вас есть фото сегодняшней непогоды? Присылайте нам свои снимки и видео на номер +7 923 157-00-00 (можно в любые мессенджеры) или на почту news@ngs.ru.

Грозовое небо в районе Троллейного жилмассива

Грозовое небо в районе Троллейного жилмассива

А вот последствия непогоды — сильным ветром сорвало тарелку антенны во дворе дома по улице Кошурникова, 6/2.

Кажется, жителям этого дома придётся остаться на некоторое время без телевидения

Кажется, жителям этого дома придётся остаться на некоторое время без телевидения

Ещё одно видео из Заельцовского района — судя по всему, мелкий дождь перерос в сильный ливень

В середине июля град выпал в Караканском бору — отдыхающим пришлось укрываться в машинах.

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