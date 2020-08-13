На правом берегу Новосибирска выпал крупный град

Сильный град обрушился на Новосибирск сегодня, 13 августа, во второй половине дня. Град шел не больше пяти минут, после чего заморосил мелкий дождь.
— Градины были примерно с ноготь взрослого человека, довольно крупные, — рассказал читатель НГС Иван, проживающий в Заельцовском районе.
Видео: Иван, читатель НГС
До левого берега, по словам горожан, непогода пока не добралась.
О том, что Новосибирск ждет неделя дождей, гроз и похолодания, накануне предупреждали синоптики.
— На наши районы с Южного Урала очень медленно смещается циклон в восточном направлении. Будет возникать облачность, прогрева уже такого не будет. Температура начнет понижаться, — рассказывала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Вы тоже успели снять град? Или у вас есть фото сегодняшней непогоды? Присылайте нам свои снимки и видео на номер +7 923 157-00-00 (можно в любые мессенджеры) или на почту news@ngs.ru.
А вот последствия непогоды — сильным ветром сорвало тарелку антенны во дворе дома по улице Кошурникова, 6/2.
В середине июля град выпал в Караканском бору — отдыхающим пришлось укрываться в машинах.