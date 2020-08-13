На правом берегу Новосибирска выпал крупный град

Сильный град обрушился на Новосибирск сегодня, 13 августа, во второй половине дня. Град шел не больше пяти минут, после чего заморосил мелкий дождь.

— Градины были примерно с ноготь взрослого человека, довольно крупные, — рассказал читатель НГС Иван, проживающий в Заельцовском районе.