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В Бердске с шестого этажа выпала девушка — она упала на мужчину, который стоял внизу

Оба остались живы, их госпитализировали с тяжелыми травмами

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Трагедия произошла сегодня

Трагедия произошла сегодня

Происшествие случилось днем 13 августа на улице Микрорайон, 46а в Бердске. По словам очевидцев, девушка выпала с шестого этажа и упала на молодого человека, который стоял во дворе многоэтажки.

— Факт падения был. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас обстоятельства устанавливаются, проводится проверка, — кратко сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

О том, что девушка упала на молодого человека, очевидцы рассказали сайту «Свидетель». По их словам, она сорвалась с проёма окна лоджии, а парень пытался её поймать.

Пострадавшие, уточнили в полиции, были госпитализированы.

Если вам известны обстоятельства случившегося или вы знали кого-то из пострадавших, свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону 8 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или по почте news@ngs.ru.

Подобная трагедия произошла в конце июля. Из окна дома на Первомайке выпал парень. Прохожие, обнаружившие тело, сначала подумали, что погибший — девушка. Такая путаница возникла из-за одежды молодого человека (на нём в момент смерти были короткие шорты и футболка) и длинных волос. Позже оказалось, что незадолго до этого в квартире проходила вечеринка — НГС выяснил обстоятельства трагедии.

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Бердсквыпала из окнадевушка
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