В Бердске с шестого этажа выпала девушка — она упала на мужчину, который стоял внизу

Происшествие случилось днем 13 августа на улице Микрорайон, 46а в Бердске. По словам очевидцев, девушка выпала с шестого этажа и упала на молодого человека, который стоял во дворе многоэтажки.

— Факт падения был. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас обстоятельства устанавливаются, проводится проверка, — кратко сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



О том, что девушка упала на молодого человека, очевидцы рассказали сайту «Свидетель». По их словам, она сорвалась с проёма окна лоджии, а парень пытался её поймать.