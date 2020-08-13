В Бердске с шестого этажа выпала девушка — она упала на мужчину, который стоял внизу

Происшествие случилось днем 13 августа на улице
— Факт падения был. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас обстоятельства устанавливаются, проводится проверка, — кратко сообщили в пресс-службе
О том, что девушка упала на молодого человека, очевидцы рассказали сайту «Свидетель». По их словам, она сорвалась с проёма окна лоджии, а парень пытался её поймать.
Пострадавшие, уточнили в полиции, были госпитализированы.
Если вам известны обстоятельства случившегося или вы знали кого-то из пострадавших, свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону
Подобная трагедия произошла в конце июля. Из окна дома на Первомайке выпал парень. Прохожие, обнаружившие тело, сначала подумали, что погибший — девушка. Такая путаница возникла из-за одежды молодого человека (на нём в момент смерти были короткие шорты и футболка) и длинных волос. Позже оказалось, что незадолго до этого в квартире проходила вечеринка — НГС выяснил обстоятельства трагедии.