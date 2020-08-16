Наскучались: 10 кадров, как отдыхают после карантина первые посетители аквапарка и терм в Новосибирске

В начале этой недели новосибирский губернатор разрешил возобновить работу бассейнам, баням и аквапарку, которые из-за ситуации с коронавирусом не работали с апреля. Мы заглянули в Instagram и посмотрели, как первые посетители грелись в джакузи и отдыхали на шезлонгах.

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