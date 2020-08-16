Наскучались: 10 кадров, как отдыхают после карантина первые посетители аквапарка и терм в Новосибирске

В начале этой недели новосибирский губернатор разрешил возобновить работу бассейнам, баням и аквапарку, которые из-за ситуации с коронавирусом не работали с апреля. Мы заглянули в Instagram и посмотрели, как первые посетители грелись в джакузи и отдыхали на шезлонгах.
Делитесь и вы своими фотографиями с отдыха! Выкладывайте в сторис и отмечайте нас @ngs_news (или присылайте в директ). Вот наша страничка.
Аномальная жара в последние дни сменилась плотным облачным небом, моросящими дождями и максимальной температурой +20... +22 градуса. И если в первые дни после открытия водных объектов посетителей там было немного (рабочие дни все-таки!), то к выходным туда хлынул поток людей.
С 13 августа полноценно заработали «Мира Термы», в том числе открылись зоны термального центра «Аква», «Бани» и «Пляж». График работы термального центра: «Аква» и «Бани» — с 09:00 до 23:00, летней зоны «Пляж» — с 09:00 до 21:00.
Ранее врач рассказал корреспонденту НГС, можно ли подцепить коронавирус в воде.
— Непосредственно в воде коронавирусом заразиться сложно. Даже если носитель вируса выделяет его в воду при кашле и чихании, концентрация вируса сразу снижается за счет растворения в воде. Однако существуют данные, которые говорят о том, что коронавирус сохраняется в пресной воде, поэтому безопаснее посещать бассейны — там вода хлорируется. Но не забывайте: на берегу все по-прежнему беззащитны и вероятность подхватить коронавирус высока, — считает врач.
6 советов от врача тем, кто собирается отдыхать на пляже или в бассейне, читайте здесь.
Кто-то успел сходить уже и в аквапарк. Комплекс «Аквамир» возобновил свою работу в режиме саун, бань и душевых.
— Сейчас работает общий бассейн и река. Аттракционы и горки в аквапарке временно работать не будут, до дальнейших распоряжений, — сообщается на официальной странице аквапарка.
Стоимость билета за полный день для взрослого составит 1500 рублей, для ребёнка — 1100 рублей.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
В аквапарке соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора: проводится усиленная дезинфекция, установлены рециркуляторы, вода очищается в несколько этапов, сотрудники проходят медицинский контроль.
Мы подготовили для вас список мест, которые помогут почувствовать себя в настоящем отпуске (пусть и длиной в день), — скорее смотрите подробности здесь.
Где взять яхту напрокат в Новосибирске и сколько это стоит? Рассказываем подробности здесь.
Классный репортаж из Ярового — курорта, который вошел в топ-5 по России, — сделала наша коллега Анна Богданова. Как туда добраться, какие там цены на жилье и еду, есть ли интересные секретные местечки — смотрите тут.