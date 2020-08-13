С элитной стройки в Новосибирске на машины вылился странный раствор, который невозможно отмыть

12 августа на автомобили, припаркованные возле здания БЦ «Время», неподалеку от стройки Richmond Residence
«Сказали, что ничего возмещать не будут»
В среду Антон Кудинов оставил свой автомобиль на парковке у здания БЦ «Время», в котором работает. Спустя несколько часов он обнаружил, что машина испорчена. Мужчина сразу же обратился к прорабу и услышал в ответ, что расходы на мойку будут компенсированы. После этого Антон поехал отмывать машину.
— Получается, вчера три машины отправили на мойку, затраты, сказали, будут возмещать по чеку. Мы съездили на мойку, которая никак не помогла. Капот, крыша и лобовое стекло моего автомобиля не отмылись. Я ещё заехал на СТО узнать насчёт полировки, они сказали, что да, тут только полировать. Мойка вышла примерно на тысячу рублей, так как машину несколько раз промывали, а по поводу полировки выяснилось, что она будет стоить тысяч 13–15. Мы приехали к прорабу вечером, но тот сказал, чтобы мы обратились с утра, когда он обсудит ситуацию с руководством. И вот в 7:40 сегодня, 13 августа, я и мой коллега, тоже пострадавший, подъехали, нам озвучили позицию руководства: ничего возмещать не будут. То есть уже и на счёт мойки отказали, — недоумевает Антон.
Машины, по его словам, были припаркованы в зоне разрешенной парковки, на размеченной территории. Никаких предупреждающих объявлений он не видел.
— Возможно, на строительном заборе было что-то. Но парковались мы не у него, а на парковке, — подчеркивает новосибирец.
Галина Левшенкова, чья машина также оказалась испорчена, предполагает, что раствор со стройки попал на машины из-за сильного ветра.
— Раньше подобных случаев не было. Но сейчас, видимо, работы перешли на сторону, где стоят наши машины. Но хотя бы предупреждали, что ли, писали бы, что такие работы производиться будут или ещё что-то в этом роде, — возмущается женщина.
По её оценке, пострадали минимум 8–10 машин. Её автомобилю также не помогала мойка, поэтому сегодня она попыталась связаться с прорабом.
— Лично я с ним не встретилась, охранник, который был внизу, сказал, что прораб где-то наверху здания, связался с ним по телефону и передал, чтобы мы собирали копии чеков. Я говорю: «Вы хоть дайте мне контакт какой-то», а он мне: «Моя хата с краю, ничего не знаю. Оставляйте контакты и копии чеков, с вами свяжутся». Но вот сейчас обед, пока никто не выходил на связь, и не знаю, выйдут ли, — говорит Галина. — Те чеки, что я принесла, — там мойка на
Антон Кудинов добавляет, что сейчас по компании, где работает он и владельцы других пострадавших машин, рассылаются сообщения об инциденте с цементом. Там указывается, что кроме машин, под раствор также попали две девушки.
«Нужно доказать»
В ГК «Дом-Строй», занимающейся строительством Richmond Residence, пояснили, что в курсе инцидента и не отказываются от возмещения.
— Такой случай действительно был. Из-за порывов ветра в этом районе раствор, какие-то капли, улетели. Мы в любом случае людей не бросаем. Но, во-первых, там есть запрещающие знаки и таблички, что стоянка запрещена, а люди стояли под знаками. Часть автомобилистов припарковались нормально, без нарушений, их машины мы уже отправили на мойку — их помыли за наш счёт. Если вдруг после мытья что-то ещё остаётся, требуется химия усиленная или полировка, мы, конечно, обязуемся привести автомобили в первозданный вид. В этом меня только что заверил собственник компании. Безусловно, проблема на нашей стороне, и мы её исправим, — говорит руководитель отдела маркетинга компании «Дом-Строй» Татьяна Ващенко.
Спустя некоторое время Татьяна Ващенко, уточнив информацию об инциденте, объяснила, что вопрос с пострадавшими собственниками машин будет решаться в индивидуальном порядке и только при условии тщательного разбирательства, действительно ли раствор попал на машины с их стройки:
— Во-первых, я хочу ещё раз акцентировать внимание на том, что несколько машин были оставлены в неположенном месте, под знаком «Остановка запрещена». Во-вторых, к нам не поступало официальных обращений от пострадавших людей, а это, конечно же, нужно было сделать в первую очередь, и потом бы мы разбирались. В-третьих, раз обращений не было и не был зафиксирован этот случай, то непонятно, сколько машин пострадали. Вот вы мне говорите про восемь человек, а у меня данные сильно меньше. Просто парковка столько не вмещает. Сейчас проводим разбирательство, и если будет установлен факт, что это брызги с нашей стройки, то индивидуально с каждым таким человеком, который подаст нам официально обращение, будет вестись работа.
По словам автовладельцев, сегодня на парковке бизнес-центра начали закрашивать разметку, а также убрали знак парковки.
В марте мы рассказывали о другом инциденте с припаркованными автомобилями: с крыши здания производственного корпуса на