С элитной стройки в Новосибирске на машины вылился странный раствор, который невозможно отмыть

12 августа на автомобили, припаркованные возле здания БЦ «Время», неподалеку от стройки Richmond Residence (Кирова, 50) , вылился строительный раствор. В результате инцидента пострадали как минимум восемь машин: владельцы говорят, что их не удаётся отмыть даже на автомойке. Автомобилисты предполагают, что это раствор цемента, и винят застройщика, с которым им пока не удаётся связаться. Корреспондент НГС выслушала обе стороны этого конфликта.

«Сказали, что ничего возмещать не будут»



В среду Антон Кудинов оставил свой автомобиль на парковке у здания БЦ «Время», в котором работает. Спустя несколько часов он обнаружил, что машина испорчена. Мужчина сразу же обратился к прорабу и услышал в ответ, что расходы на мойку будут компенсированы. После этого Антон поехал отмывать машину.