Как перевести школьника на дистанционку с 1 сентября. Простая инструкция и образец заявления

— Письменное обращение родителей рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, школьники могут обучаться с использованием дистанционных технологий в полном объеме или выборочно по отдельным дням недели или предметам, — рассказали в департаменте образования.



При этом чиновники подчеркнули, что такая возможность дается только на период ограничительных мер.



— Действующее законодательство не предусматривает дистанционных форм обучения, — добавили в департаменте. И пояснили, что закон разрешает детям обучаться лишь в очной, очно-заочной или заочной форме.

Зато у школьников есть право на обучение по индивидуальному плану. После перевода ребёнка на дистанционку, родители могут поменять форму обучения.



Накануне мэрия объявила, что часть уроков руководители школ могут перевести в дистанционный формат. Решение об этом они будут принимать самостоятельно.

Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном Министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники. Подробности — в материале НГС.

