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Как перевести школьника на дистанционку с 1 сентября. Простая инструкция и образец заявления

Школы разрешили родителям самостоятельно принимать решение, как будут учиться их дети

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Учиться дистанционно можно будет постоянно или в некоторые дни недели

Учиться дистанционно можно будет постоянно или в некоторые дни недели

В новом учебном году новосибирские школьники смогут учиться из дома — при условии, что родители посчитают это нужным. НГС узнал, как перевести ребенка на полную или частичную дистанционку.

Для начала, сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска, нужно написать заявление на имя директора школы. Образец есть на сайте «Новосибирская открытая образовательная сеть». Там же размещены рекомендации для родителей о том, как организовать дистанционное обучение детей.

Вот образец заявления:

В мэрии сообщили, что порядок рассмотрения таких заявлений не определён. Школа будет принимать решение о переводе детей, исходя из своих возможностей.

— Письменное обращение родителей рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, школьники могут обучаться с использованием дистанционных технологий в полном объеме или выборочно по отдельным дням недели или предметам, — рассказали в департаменте образования.

При этом чиновники подчеркнули, что такая возможность дается только на период ограничительных мер.

— Действующее законодательство не предусматривает дистанционных форм обучения, — добавили в департаменте. И пояснили, что закон разрешает детям обучаться лишь в очной, очно-заочной или заочной форме.

Зато у школьников есть право на обучение по индивидуальному плану. После перевода ребёнка на дистанционку, родители могут поменять форму обучения.

Накануне мэрия объявила, что часть уроков руководители школ могут перевести в дистанционный формат. Решение об этом они будут принимать самостоятельно.

Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном Министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники. Подробности — в материале НГС.

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