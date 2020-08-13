Как перевести школьника на дистанционку с 1 сентября. Простая инструкция и образец заявления

В новом учебном году новосибирские школьники смогут учиться из дома — при условии, что родители посчитают это нужным. НГС узнал, как перевести ребенка на полную или частичную дистанционку.
Для начала, сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска, нужно написать заявление на имя директора школы. Образец есть на сайте «Новосибирская открытая образовательная сеть». Там же размещены рекомендации для родителей о том, как организовать дистанционное обучение детей.
Вот образец заявления:
В мэрии сообщили, что порядок рассмотрения таких заявлений не определён. Школа будет принимать решение о переводе детей, исходя из своих возможностей.
— Письменное обращение родителей рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, школьники могут обучаться с использованием дистанционных технологий в полном объеме или выборочно по отдельным дням недели или предметам, — рассказали в департаменте образования.
При этом чиновники подчеркнули, что такая возможность дается только на период ограничительных мер.
— Действующее законодательство не предусматривает дистанционных форм обучения, — добавили в департаменте. И пояснили, что закон разрешает детям обучаться лишь в очной, очно-заочной или заочной форме.
Зато у школьников есть право на обучение по индивидуальному плану. После перевода ребёнка на дистанционку, родители могут поменять форму обучения.
Накануне мэрия объявила, что часть уроков руководители школ могут перевести в дистанционный формат. Решение об этом они будут принимать самостоятельно.
Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном Министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники. Подробности — в материале НГС.