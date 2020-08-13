«Нам обидно и больно»: Центр по проблемам домашних животных отказался брать подкинутых им щенков

Как объяснили в центре, коробку решили даже не заносить территорию и оставить её на том же месте.



— Мы не можем подвергать опасности заражения уже имеющихся у нас животных. С учетом того, что буквально на прошлой неделе такие же подкидыватели ухудшили условия содержания наших собак еще на 19 щенков . В сотый раз повторяем: у нас нет приюта, нет условий содержания для таких малышей. Они обречены на гибель, — эмоционально объяснили в центре.

Борьбу с теми, кто регулярно подкидывает ненужных животных, назвали войной:

— Чтобы выиграть сражение, приходится жертвовать частью бойцов. Иначе никак. Нам обидно и больно осознавать тот факт, что щенки остаются одни, без присмотра, и подвергаются смертельной опасности, но, видимо, это та часть бойцов, которой мы должны пожертвовать.

Позже руководитель НЦПДЖ Светлана Слесарёва объяснила, что единственное, что они планируют сделать в этой ситуации, — рассказать об инциденте и в очередной раз предупредить о последствиях безответственного отношения к животным.