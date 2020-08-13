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«Нам обидно и больно»: Центр по проблемам домашних животных отказался брать подкинутых им щенков

Сотрудники решили проучить «неуважаемых подкидывателей»

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Щенков в очередной раз подбросили к зданию НЦПДЖ 12 августа

Щенков в очередной раз подбросили к зданию НЦПДЖ 12 августа

Центр по проблемам домашних животных в Новосибирске отказался подбирать подкинутых им щенков — такое решение объяснили тем, что люди злоупотребляют вниманием центра и безответственно относятся к своим животным.

— Сегодня недалеко от нашего центра была обнаружена очередная коробка со щенками! Обращаемся к авторам таких сюрпризов: «Неуважаемые подкидыватели, знайте, что вы обрекли этих малышей на возможную гибель и мучения!» — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Новосибирский Центр по проблемам домашних животных.

Как объяснили в центре, коробку решили даже не заносить территорию и оставить её на том же месте.


— Мы не можем подвергать опасности заражения уже имеющихся у нас животных. С учетом того, что буквально на прошлой неделе такие же подкидыватели ухудшили условия содержания наших собак еще на 19 щенков. В сотый раз повторяем: у нас нет приюта, нет условий содержания для таких малышей. Они обречены на гибель, — эмоционально объяснили в центре.

Борьбу с теми, кто регулярно подкидывает ненужных животных, назвали войной:

— Чтобы выиграть сражение, приходится жертвовать частью бойцов. Иначе никак. Нам обидно и больно осознавать тот факт, что щенки остаются одни, без присмотра, и подвергаются смертельной опасности, но, видимо, это та часть бойцов, которой мы должны пожертвовать.

Позже руководитель НЦПДЖ Светлана Слесарёва объяснила, что единственное, что они планируют сделать в этой ситуации, — рассказать об инциденте и в очередной раз предупредить о последствиях безответственного отношения к животным.

— Двоих забрали, для остальных нашлась передержка. Откликнулась женщина, которая раньше забирала у нас щенка себе в семью, — уточнила она.

Снизить численность бездомных животных поможет процедура овариогистерэктомии (проще — кастрация). Собаки, попавшие в Центр по проблемам домашних животных, проходят её в обязательном порядке.

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Центр по проблемам домашних животныхбездомные животные
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