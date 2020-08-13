«Нам обидно и больно»: Центр по проблемам домашних животных отказался брать подкинутых им щенков

Центр по проблемам домашних животных в Новосибирске отказался подбирать подкинутых им щенков — такое решение объяснили тем, что люди злоупотребляют вниманием центра и безответственно относятся к своим животным.
— Сегодня недалеко от нашего центра была обнаружена очередная коробка со щенками! Обращаемся к авторам таких сюрпризов: «Неуважаемые подкидыватели, знайте, что вы обрекли этих малышей на возможную гибель и мучения!» — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Новосибирский Центр по проблемам домашних животных.
Как объяснили в центре, коробку решили даже не заносить территорию и оставить её на том же месте.
— Мы не можем подвергать опасности заражения уже имеющихся у нас животных. С учетом того, что буквально на прошлой неделе такие же подкидыватели ухудшили условия содержания наших собак еще на
Борьбу с теми, кто регулярно подкидывает ненужных животных, назвали войной:
— Чтобы выиграть сражение, приходится жертвовать частью бойцов. Иначе никак. Нам обидно и больно осознавать тот факт, что щенки остаются одни, без присмотра, и подвергаются смертельной опасности, но, видимо, это та часть бойцов, которой мы должны пожертвовать.
Позже руководитель НЦПДЖ Светлана Слесарёва объяснила, что единственное, что они планируют сделать в этой ситуации, — рассказать об инциденте и в очередной раз предупредить о последствиях безответственного отношения к животным.
— Двоих забрали, для остальных нашлась передержка. Откликнулась женщина, которая раньше забирала у нас щенка себе в семью, — уточнила она.
Снизить численность бездомных животных поможет процедура овариогистерэктомии (проще — кастрация). Собаки, попавшие в Центр по проблемам домашних животных, проходят её в обязательном порядке.