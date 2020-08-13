Опасное здание школы № 54 в Новосибирске снесут

Уникальные барельефы на фасаде школы отреставрируют и разместят на новом здании.

В прошлом году, по данным Алексея Кондратьева, суд обязал школу прекратить занятия в корпусе на улице Крылова, 18, потому что он не соответствует требованиям безопасности.

— Новое здание рассчитано на 299 человек. Обучалось у нас 373, дети с 5-го по 11-й класс. У нас есть здание начальной школы, где дети обучаются с 1-го по 4-й класс. Дети с 5-го по 11-й класс перешли в здание школы № 4 на улице Достоевского, 27, — рассказала директор школы Юлия Езерская.

Школу № 54 построили в 1930-х годах. Снести её планируют уже не первый год. В прошлом году было решено, что эксперты обследуют здание, чтобы определить его техническое состояние. Для этого за школой начали вести постоянное наблюдение, в том числе с помощью специальных маячков, которые фиксируют увеличение трещин и зазоров.



В конце июля мэр Анатолий Локоть сообщал, что план работ уже готов, однако было нужно решить вопрос с финансированием. Как выглядит изнутри школа, которую скоро снесут, смотрите в этом фоторепортаже.