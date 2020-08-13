Карта «минирования» судов и больниц в Новосибирске: какие здания попали под удар хулиганов

Рано утром 13 августа в суды и больницы Новосибирска начали поступать письма с сообщениями о минировании. Спецслужбы сразу же начали эвакуировать людей из зданий. Вывели даже пациентов из реанимаций.
Публикуем карту учреждений, которые были «заминированы».
О том, что происходило в городе из-за сообщений с угрозами о минировании, читайте и смотрите в нашем онлайн-репортаже. Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области уже сообщил результаты проверки судов, больниц и налоговых.
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