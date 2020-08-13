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Тема дняКак силовики обыскивали суды и больницы

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Карта «минирования» судов и больниц в Новосибирске: какие здания попали под удар хулиганов

Письма с угрозами получили более 10 учреждений

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Спецслужбы сразу же начали эвакуацию людей из зданий

Спецслужбы сразу же начали эвакуацию людей из зданий

Рано утром 13 августа в суды и больницы Новосибирска начали поступать письма с сообщениями о минировании. Спецслужбы сразу же начали эвакуировать людей из зданий. Вывели даже пациентов из реанимаций.

Публикуем карту учреждений, которые были «заминированы».

О том, что происходило в городе из-за сообщений с угрозами о минировании, читайте и смотрите в нашем онлайн-репортаже. Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области уже сообщил результаты проверки судов, больниц и налоговых.

Если вы стали очевидцем эвакуации, сняли видео или фото, присылайте материалы и информацию в редакцию через почту news@ngs.ru или по WhatsApp по телефону +7 923 157–55–80.

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