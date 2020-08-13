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В Новосибирске резко подскочила смертность: считаем, сколько человек умерло в июле 2019 и 2020 годов

Разница впечатляет

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Смертность в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Возможно, это объясняется коронавирусной инфекцией

Смертность в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Возможно, это объясняется коронавирусной инфекцией

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июль 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.

Судя по цифрам, в регионе резко подскочила смертность. Если в прошлом июле было сделано 3030 записей о смерти, то в этом — на 581 запись больше.

При этом в регионе снизилась рождаемость. В этом июле родилось 2311 человек, в прошлом — 2824.

Количество разводов осталось практически на одном уровне, а вот в брак вступило намного меньше людей. В июле 2020 года было зарегистрировано 1545 браков, в июле 2019 года — 2486.

В прошлом месяце управление по делам ЗАГС Новосибирской области зарегистрировало почти на 900 смертей больше, чем в прошлом году.

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ЗАГСсмертность
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