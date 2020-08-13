В Новосибирске резко подскочила смертность: считаем, сколько человек умерло в июле 2019 и 2020 годов

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июль 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.

Судя по цифрам, в регионе резко подскочила смертность. Если в прошлом июле было сделано 3030 записей о смерти, то в этом — на 581 запись больше.

При этом в регионе снизилась рождаемость. В этом июле родилось 2311 человек, в прошлом — 2824.

Количество разводов осталось практически на одном уровне, а вот в брак вступило намного меньше людей. В июле 2020 года было зарегистрировано 1545 браков, в июле 2019 года — 2486.