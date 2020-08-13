В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 53 жителей

В Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 53 жителя, сообщил оперштаб.
— На утро 13 августа в регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения коронавирусной инфекцией (
Всего в регионе зафиксировано 303 летальных случая от ковида.
— Скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет, и одна женщина 50 лет, — сообщили сегодня в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ — 8 пациентов.
Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился зампредседателя правительства Юрий Трутнев.