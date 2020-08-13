13 августа четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.24
eur 85.96
Тема дняМассовая эвакуация. Онлайн-трансляция

Все новости

Все новости

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 53 жителей

Всего в регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения

3 692
60Обсудить

Поделиться

В отделениях реанимации сейчас находятся 42 человека

В отделениях реанимации сейчас находятся 42 человека

В Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 53 жителя, сообщил оперштаб.

— На утро 13 августа в регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения коронавирусной инфекцией (+53 за последние сутки), в том числе инфицированы 610 детей. 8922 пациента выписаны с выздоровлением (+152 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 303 летальных случая от ковида.

— Скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет, и одна женщина 50 лет, — сообщили сегодня в оперштабе.


В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ — 8 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1123. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 617 пациентов.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился зампредседателя правительства Юрий Трутнев.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (60)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!