В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 53 жителей

В Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 53 жителя, сообщил оперштаб.

— На утро 13 августа в регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения коронавирусной инфекцией ( +53 за последние сутки), в том числе инфицированы 610 детей . 8922 пациента выписаны с выздоровлением (+152 за сутки) , — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 303 летальных случая от ковида.

— Скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет, и одна женщина 50 лет, — сообщили сегодня в оперштабе.