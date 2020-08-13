Суд оштрафовал оппозиционера Сергея Бойко на 20 тысяч за агитационные кубы

Рассмотрение материалов дела в зале суда заняло около 10 минут. Прокуратура усмотрела в действиях кандидата нарушения по по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и запросила штраф в 20 000 рублей. Бойко заявил, что расценивает обвинение как препятствие предвыборной агитации кандидата.



Суд совещался около 40 минут, после чего судья вышел и зачитал приговор. Сергей Бойко заявил, что будет подавать апелляцию.