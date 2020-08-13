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Тема дняМассовая эвакуация. Онлайн-трансляция

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Суд оштрафовал оппозиционера Сергея Бойко на 20 тысяч за агитационные кубы

Его признали виновным в организации несогласованных публичных мероприятий

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Заседание прошло в Центральном районном суде&nbsp;

Заседание прошло в Центральном районном суде 

Утром 13 августа Центральный районный суд Новосибирска назначил кандидату в депутаты Городского совета Сергею Бойко административный штраф в размере 20 000 рублей. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Кандидата обвинили в организации в организации «публичных мероприятий» с использованием агитационных кубов без уведомления мэрии. По версии обвинения, 25 июля Сергей Бойко организовал несогласованный пикет с агитационным кубом.

Рассмотрение материалов дела в зале суда заняло около 10 минут. Прокуратура усмотрела в действиях кандидата нарушения по по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и запросила штраф в 20 000 рублей. Бойко заявил, что расценивает обвинение как препятствие предвыборной агитации кандидата.

Суд совещался около 40 минут, после чего судья вышел и зачитал приговор. Сергей Бойко заявил, что будет подавать апелляцию.

Сергей Бойко — кандидат в горсовет Новосибирска от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Он также возглавляет местный штаб политика Алексея Навального.

С утра новосибирские суды начали эвакуировать людей из-за сообщений о минировании. Позже письма о минировании поступили в налоговую инспекцию. Мы следим за ситуацией в нашей онлайн-трансляции.

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