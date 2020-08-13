Умерших от коронавируса в Новосибирской области уже больше 300 человек

За сутки в Новосибирской области скончались от коронавирусной инфекции шесть жителей.



— Это мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет . Всего в регионе от коронавируса скончались 303 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.



В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ — 8 пациентов.

На прошлой неделе стало известно, что 72-летний экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных материалов 7» Геннадий Бессонов умер от коронавируса.

