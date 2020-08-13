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Умерших от коронавируса в Новосибирской области уже больше 300 человек

В отделениях реанимации сейчас находятся 42 человека

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В регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения коронавирусной инфекцией

В регионе зарегистрировано 10 451 случай заражения коронавирусной инфекцией

За сутки в Новосибирской области скончались от коронавирусной инфекции шесть жителей.

— Это мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 303 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ — 8 пациентов.

На прошлой неделе стало известно, что 72-летний экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных материалов 7» Геннадий Бессонов умер от коронавируса.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

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коронавирус в Новосибирске
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